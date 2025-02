Objavili fotografijo poškodovane letalonosilke: na trupu vidne raztrganine

Na spletu se je pojavila tudi fotografija poškodb na trgovski ladji Besiktas-M. Dodatne podrobnosti o stanju tovorne ladje, ki pluje pod panamsko zastavo, in njeni posadki ostajajo omejene.

Nekdanji mornar vojaškega pomorskega poveljstva in izredni profesor zgodovine na univerzi Campbell Sal Mercogliano je za USNI News ocenil, da lokacija škode na ladji kaže na to, da sta posadki izvedli manevre, da bi se izognili trčenju. "Poškodba na Trumanu in slike ladje Besiktas dokazujejo, da je prišlo do trčenja, pri čemer je desni premec ladje z razsutim tovorom prišel v stik s Trumanovo desno stranjo," je dejal.