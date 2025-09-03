Objavili na tisoče dokumentov o Epsteinu: 'V Washingtonu je nekaj gnilega'

Odbor ameriškega kongresa je objavil več deset tisoč strani dokumentov, povezanih s politično občutljivim primerom pokojnega obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. Nekateri člani kongresa so pozdravili novico in izrazili upanje, da bo na dan "prišla resnica", medtem ko jih je več opozorilo, da objavljena vsebina ne ponuja nič novega, saj je bila skoraj vsa že pred tem javno dostopna.

Pristojni odbor predstavniškega doma je objavil, da mu je pravosodno ministrstvo dalo na voljo več kot 33.000 strani dokumentov, ki se nanašajo na pokojnega Epsteina, obtoženega spolnih zlorab mladoletnic. Tako demokrati kot republikanci, ki so se zavzemali za objavo dokumentov, so ob tem opozorili, da le-ti ne vsebujejo novih informacij. Kritičen je bil denimo demokratski član odbora Robert Garcia, ki je zatrdil, da je bila večina dokumentov že javno objavljena in da skušajo republikanci z objavo "prirediti predstavo". Kot poroča BBC, naj bi gradivo med drugim vsebovalo videoposnetke, ki naj bi prikazovali intervjuje z žrtvami Epsteina, ter posnetke z noči njegove smrti. Po poročanju časnika Washington Post je sicer to prvi sveženj dokumentov, ki mu bodo verjetno sledile nadaljnje objave zaradi zahtev tako v demokratskih kot republikanskih vrstah po večji preglednosti v zadevi. Objava dokumentov sledi večmesečnim pritiskom na predsednika Donalda Trumpa, da objavi dokumente, potem ko se je med volilno kampanjo močno zavzemal za razkritje dosjejev v zvezi z Epsteinom, ki je leta 2019 v zaporu storil samomor.

Jeffery Epstein in Ghislaine Maxwell FOTO: Profimedia icon-expand

Zlasti v desničarskih krogih ameriške družbe je Epsteinova smrt kljub uradnim ugotovitvam sprožila val zarot in ugibanj, saj je imel pokojni milijarder tesne stike z vplivnimi predstavniki ameriške družbe. Odbor za vladni nadzor je v začetku avgusta nekdanjemu predsedniku ZDA Billu Clintonu in soprogi Hillary izdal poziv na zaslišanje o pokojnem Epsteinu. Clinton je v preteklosti letel z Epsteinovim letalom, tako kot sedanji predsednik Trump. Zadnje mesece je v ZDA v središču pozornosti narava odnosa med Epsteinom in predsednikom Trumpom. Epstein je Trumpa pred leti med drugim opisal kot tesnega prijatelja, medtem ko predsednik ZDA zanika kakršnokoli vpletenost v zlorabe mladoletnic. Najtesnejša sodelavka Epsteina, Ghislaine Maxwell, je med zaslišanjem julija letos v zaporu v ZDA zavrnila navedbe o morebitnem seznamu Epsteinovih strank. Obenem je dejala, da nikoli ni videla predsednika Trumpa, ki je v času zlorab prijateljeval z Epsteinom, da bi delal karkoli neprimernega. Žrtve Epsteina so sicer danes spregovorile na novinarski konferenci. "Molila sem za ta trenutek, ne smemo pozabiti na glasove, ki so bili utišani," je dejala Haley Robson, ena od žrtev. Po njenem mnenju so nekateri politiki travmo žrtev izkoristili za lastne interese. Po njenem mnenju FBI in ameriška vlada poznajo resnico.

Novinarska konferenca o Epsteinu FOTO: Profimedia icon-expand