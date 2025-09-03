Svetli način
Tujina

Objavili na tisoče dokumentov o Epsteinu: 'V Washingtonu je nekaj gnilega'

Washington, 03. 09. 2025 17.16 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.S. , STA
Komentarji
26

Odbor ameriškega kongresa je objavil več deset tisoč strani dokumentov, povezanih s politično občutljivim primerom pokojnega obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. Nekateri člani kongresa so pozdravili novico in izrazili upanje, da bo na dan "prišla resnica", medtem ko jih je več opozorilo, da objavljena vsebina ne ponuja nič novega, saj je bila skoraj vsa že pred tem javno dostopna.

Pristojni odbor predstavniškega doma je objavil, da mu je pravosodno ministrstvo dalo na voljo več kot 33.000 strani dokumentov, ki se nanašajo na pokojnega Epsteina, obtoženega spolnih zlorab mladoletnic. Tako demokrati kot republikanci, ki so se zavzemali za objavo dokumentov, so ob tem opozorili, da le-ti ne vsebujejo novih informacij. 

Kritičen je bil denimo demokratski član odbora Robert Garcia, ki je zatrdil, da je bila večina dokumentov že javno objavljena in da skušajo republikanci z objavo "prirediti predstavo". Kot poroča BBC, naj bi gradivo med drugim vsebovalo videoposnetke, ki naj bi prikazovali intervjuje z žrtvami Epsteina, ter posnetke z noči njegove smrti. 

Po poročanju časnika Washington Post je sicer to prvi sveženj dokumentov, ki mu bodo verjetno sledile nadaljnje objave zaradi zahtev tako v demokratskih kot republikanskih vrstah po večji preglednosti v zadevi.

Objava dokumentov sledi večmesečnim pritiskom na predsednika Donalda Trumpa, da objavi dokumente, potem ko se je med volilno kampanjo močno zavzemal za razkritje dosjejev v zvezi z Epsteinom, ki je leta 2019 v zaporu storil samomor.

Jeffery Epstein in Ghislaine Maxwell
Jeffery Epstein in Ghislaine Maxwell FOTO: Profimedia

Zlasti v desničarskih krogih ameriške družbe je Epsteinova smrt kljub uradnim ugotovitvam sprožila val zarot in ugibanj, saj je imel pokojni milijarder tesne stike z vplivnimi predstavniki ameriške družbe.

Odbor za vladni nadzor je v začetku avgusta nekdanjemu predsedniku ZDA Billu Clintonu in soprogi Hillary izdal poziv na zaslišanje o pokojnem Epsteinu. Clinton je v preteklosti letel z Epsteinovim letalom, tako kot sedanji predsednik Trump.

Zadnje mesece je v ZDA v središču pozornosti narava odnosa med Epsteinom in predsednikom Trumpom. Epstein je Trumpa pred leti med drugim opisal kot tesnega prijatelja, medtem ko predsednik ZDA zanika kakršnokoli vpletenost v zlorabe mladoletnic.

Najtesnejša sodelavka Epsteina, Ghislaine Maxwell, je med zaslišanjem julija letos v zaporu v ZDA zavrnila navedbe o morebitnem seznamu Epsteinovih strank. Obenem je dejala, da nikoli ni videla predsednika Trumpa, ki je v času zlorab prijateljeval z Epsteinom, da bi delal karkoli neprimernega.

Žrtve Epsteina so sicer danes spregovorile na novinarski konferenci. "Molila sem za ta trenutek, ne smemo pozabiti na glasove, ki so bili utišani," je dejala Haley Robson, ena od žrtev. Po njenem mnenju so nekateri politiki travmo žrtev izkoristili za lastne interese. Po njenem mnenju FBI in ameriška vlada poznajo resnico. 

Novinarska konferenca o Epsteinu
Novinarska konferenca o Epsteinu FOTO: Profimedia

Spregovorila je tudi Jess Michaels, ki trdi, da jo je Epstein posilil leta 1991 in da je dolgo časa mislila, da je edina. "Ampak nisem bila edina, nihče od nas ni bil," je povedala in dodala, da žrtve zahtevajo resnico in da nekdo prevzame odgovornost. 

Pred medije sta stopila tudi dva republikanca in en demokrat. Demokrat Ro Khanna je dejal, da obstajajo "pokvarjene sile", ki preprečujejo objavo celotnih dosjejev o Epsteinu."V Washingtonu je nekaj gnilega," je dejal in zahteval objavo vsega. Po njegovih besedah je vlada do zdaj objavila manj kot en odstotek dosjejev. 

Tudi republikanka in zvesta Trumpova podpornica Marjorie Taylor Greene je prepričana, da nekdo nekaj skriva. "Vlada pozna resnico in mora priti na dan," je prepričana. Dodala je, da so žrtve preživele nepredstavljive grozote in da se bo zanje še naprej borila. 

epstein dokumenti zda
SAKOSAKO
03. 09. 2025 18.18
Tudi pri nas je bilo v aferi Batičević ( spolni odnosi s psi) in koliko politikov naj bi bilo vpletenih in je potem vse čudežno potihnilo! Zakaj le??????
ODGOVORI
0 0
tornadotex
03. 09. 2025 18.16
Prikrivajo ,ker tudi Trumpek je imel bunga bunga zabave...
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
03. 09. 2025 18.13
+1
Morate vedeti da vse te zahodne politike Moscad drži za kahones!
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
03. 09. 2025 18.13
+1
Enkrat bodo tud dokumenti o Trumplju in Epsteinu izplavali na dan!
ODGOVORI
1 0
Jožajoža
03. 09. 2025 18.10
+2
janšizem je ZLOOOO
ODGOVORI
2 0
Spijuniro Golubiro
03. 09. 2025 18.04
Velik poštenjak.
ODGOVORI
0 0
myomy
03. 09. 2025 18.03
+5
Medtem, ko severnokorejska princesa elegantno spremlja očeta na obiskih po svetu, britanski princ spolno zlorablja mladoletna dekleta. Razlika je več kot očitna.
ODGOVORI
5 0
Sixten Malmerfelt
03. 09. 2025 18.02
+2
Dony je sam lizu.....
ODGOVORI
2 0
Vse stransko
03. 09. 2025 18.13
Ni lizu, me lano je
ODGOVORI
0 0
myomy
03. 09. 2025 18.01
+5
Kapitalizem je dekadenca, komunizem pa prihodnost.
ODGOVORI
5 0
Nidani
03. 09. 2025 18.00
+4
ZDA so gnile, ne samo Washington!
ODGOVORI
4 0
Peklenšček
03. 09. 2025 18.00
+4
Gnil je Trump !!
ODGOVORI
4 0
Artechh
03. 09. 2025 17.59
-2
No demokrati a ste že kej o Trumpu najdl?
ODGOVORI
0 2
Nidani
03. 09. 2025 18.01
+3
Ni treba iskat...
ODGOVORI
3 0
vrtnar _
03. 09. 2025 17.57
-4
če je kje kaj gnilega, pol je ta gniloba v slovenski vladi
ODGOVORI
1 5
ivan z Doba
03. 09. 2025 17.53
+4
Gnilo in smrdljivo. Oranžno...
ODGOVORI
6 2
Veščec
03. 09. 2025 17.52
+3
Đinđer ne laže on samo verjame samemu sebi
ODGOVORI
4 1
Midelamodrugace
03. 09. 2025 17.34
+7
Če te nekdo posili moraš takoj na policijo ne čez 40 let
ODGOVORI
14 7
vrtnar _
03. 09. 2025 17.58
-2
ne razumem, zakaj ga minusirajte
ODGOVORI
0 2
Artechh
03. 09. 2025 18.00
-1
Pravijo da maš 40 let travme da se sploh lahko odločiš. A ti to koristi 😂😂
ODGOVORI
0 1
Nidani
03. 09. 2025 18.07
+1
S čim bi pa janšist lahko razumel?!🤔
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
03. 09. 2025 17.33
+18
Trump Epsteina sploh ni poznal in Janša ni koruptiven.
ODGOVORI
21 3
Nidani
03. 09. 2025 18.05
+1
Janša je včasih gost na jahti nekoga, ki ga sploh ne pozna...🤣😂
ODGOVORI
1 0
Bombardirc1
03. 09. 2025 17.29
+10
Oranžni je imel dovolj časa, da svoje ime umakne iz vseh dokumentov.
ODGOVORI
13 3
Tvojamat420
03. 09. 2025 17.23
+11
Kje ste trump fani. Kaj ni obljubljal da ga bo objavil med volitvami ce bo izvoljen. zdaj pa trdi da sploh ne obataja. Kakp je zdaj s tem :) kdaj je lagal, zdej al prej?
ODGOVORI
14 3
EU Dig. Cenzura
03. 09. 2025 17.27
+7
Kaj tebi ni jasno? Vedno je isti recept in narod naseda vedno!!! Dokler se ne zgodi revolucija ne bo drugace. Elita tisti procent ljudi upravlja vecino ovc po svetu. se zato so mediji!
ODGOVORI
10 3
