Objavili napačen Putinov posnetek, v njem pokašljuje

V originalnem videoposnetku, ki je bil kasneje izbrisan, se Putin nenadoma ustavi, ko bere svoj nagovor, izklopi kamero in se odkašlja. Snemalcu pravi, da bo še enkrat povedal, ker ga v grlu praska: "Skoraj sem začel kašljati, danes sem veliko govoril."
Kremelj je kasneje posnetek nadomestil s krajšo, urejeno različico, ki je zdaj objavljena na njegovih uradnih računih na družbenih omrežjih.
V nagovoru je Putin pohvalil ženske za njihovo sposobnost, da očarajo z lepoto in šarmom, hkrati pa pokažejo marljivost, odločnost in odpornost. Velikodušna, sočutna in resnično modra ženska duša naredi svet boljši in prijaznejši kraj, materinska ljubezen pa ostane v srcu vsakega človeka vse življenje, je dejal po poročanju Moscow Times.
