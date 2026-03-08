Naslovnica
Tujina

Objavili napačen Putinov posnetek, v njem pokašljuje

Moskva, 08. 03. 2026 16.06

Avtor:
A.K.
Putin kašlja

Kremelj je v soboto pomotoma objavil neobdelan videoposnetek predsednika Vladimirja Putina, ki ruskim ženskam izreka voščilo ob mednarodnem dnevu žena. V njem je videti, kako ruski predsednik prekine nagovor, saj se mu je izsušilo grlo in prične pokašljevati. S tem je znova spodbudil ugibanja o njegovem zdravstvenem stanju.

V originalnem videoposnetku, ki je bil kasneje izbrisan, se Putin nenadoma ustavi, ko bere svoj nagovor, izklopi kamero in se odkašlja. Snemalcu pravi, da bo še enkrat povedal, ker ga v grlu praska: "Skoraj sem začel kašljati, danes sem veliko govoril."

Kremelj je kasneje posnetek nadomestil s krajšo, urejeno različico, ki je zdaj objavljena na njegovih uradnih računih na družbenih omrežjih.

V nagovoru je Putin pohvalil ženske za njihovo sposobnost, da očarajo z lepoto in šarmom, hkrati pa pokažejo marljivost, odločnost in odpornost. Velikodušna, sočutna in resnično modra ženska duša naredi svet boljši in prijaznejši kraj, materinska ljubezen pa ostane v srcu vsakega človeka vse življenje, je dejal po poročanju Moscow Times.

putin dan žena

Trump in Melania na slovesnem sprejemu trupel padlih ameriških vojakov

Pred veleposlaništvom ZDA v Oslu odjeknila eksplozija

KOMENTARJI33

Watch-Man X
08. 03. 2026 18.00
Haha softič
Odgovori
+2
2 0
boslo
08. 03. 2026 18.00
.usla mu v hrbet skače
Odgovori
+3
3 0
prince of persia
08. 03. 2026 17.57
Janšari tudi non-stop "pokašljuje" ko govori (sam menim, da gre za obliko psihogene motnje) pa se še noben medij ni vprašal o njegovem zdravstvenem stanju.
Odgovori
+2
2 0
Buča hokaido
08. 03. 2026 17.56
Nad Teheranom črn dež. Naj mi samo še kdo omeni "zeleni prehod".
Odgovori
+2
4 2
gmajna
08. 03. 2026 17.51
Kje hodijo JODLARI SLOVANE NE ZANIMA
Odgovori
-1
0 1
94001
08. 03. 2026 17.51
Trumpa, Putina in Kim Džong Una bi moral en pihnit, pa bi bilo veliko bolje na svetu.
Odgovori
+2
4 2
Karmen3
08. 03. 2026 17.50
O.k...glede na to, da gre za čestitko, si bom tokrat privoščila eno satiro😊.Edino, kar bi vnaprej prosila, je to, da jo prosim jemljite kot neosebno. Zakaj prosim za to ? Ker se zavedam, da bo v tej satiri zajeta situacija, za katero bi bilo zelo bolje, če bi bila drugačna. Tako, da gre tokrat v tem komentarju za nek vidik samoironije in malo ugibanja na koncu med vsemi vidiki, ki jih nudi ta situacija. Šlo se bo pa za temo geopolitike. Ne bom pisala imen, sliko pa si boste verjetno lahko ustvarili kar sami. V nekem razredu so 3 učenci, ki tuhtajo o tem, kako bi si razdelili razred. Spomnijo se na igro zemljo krast. Različna zemljišča predstavljajo stoli v razredu. Vsega skupaj jih je 32. 1 je od učitelja, ostali so od učencev. V začetku imajo vsi stole. Zvonec zazvoni in takrat pride do spremembe. Dva učenca odideta in kar na enkrat sta dva stola več. Začne se tekma, kdo bo dobil tiste dva stola. Zaradi tega se začnejo špekulacije. Zvonec spet zazvoni in pride do naslednje spremembe. V razred pridejo trije novi učenci. Kar na enkrat ni več dovolj stolov, zato dva učenca sedita na enem. Po naslednjem zvoncu pride odnesejo stol na katerem sedita dva, ven, da ga ne obremenijo preveč. Sedaj hočejo sedeti na enem stolu trije. To pač ne gre. Po naslednjem zvoncu učitelj znori in uredi tako, da imajo vsi stol. Od igre zemlje krast ni nič. Vsak je spet na svojem stolu. Ker se to dogaja na eni šoli, skliče organizacija ravnateljev iz celega sveta sestanek, da bodo rešili to zadevo in da se to ne bi dogajalo tudi po drugih šolah. Tam so mnenja različna, iščejo skupno pot. Preden ravnatelji razglasijo odločitev, bi bilo pa dobro še nekaj pojesti in popiti. Prosijo tiste ravnatelje, ki jih zalagajo z denarjem, če lahko to omogočijo. Ti pravijo seveda, vendar imajo svoje pogoje. Vse to opazuje nadzornica, ki se imenuje evolucija. Prvo, kar opazi, je to, da je v razredih samo tretjina žensk, ali pa še to ne 😊. In si misli, bog ga vedi, zakaj je tako. Razmišlja, kaj in kako naprej. Pogleda najprej starše. Ti pravijo, da so vsega krivi ravnatelji. Evolucija se ob tem zamisli in si reče, ja kako to, če pa ravnatelje volijo starši. Nakar pride do rešitev. Aha, tam bo za izboljšavo potrebno 50 let, tam je malo bolje, samo 10 let itd. Ko na koncu vse skupaj sešteje, znese to vsaj 100 do 200 let. No ja, si reče, evolucija, bolje to kot nič, gremo pač na delo in bomo čez določen čas videli, če znajo zavest uporabljati tako, da so se kaj naučili od svojih prednikov. Ker pa tudi ona ni vsemogočna, se po tiho vpraša, pa bodo zmogli ?...Odgovor je, da ja, samo bo pa mogoče trajalo dalj. in sedaj uganka : koliko časa bomo še potrebovali, da to spregledamo ?😉. In ker je danes praznik žensk, je fino, da se vidi tudi to, kako me razmišljamo. Pa lep pozdrav .😊
Odgovori
+0
1 1
Dej nehej noo
08. 03. 2026 17.49
Kr eno tolažbo iščete...tud k njega ne bo več,bo drug pršu k vam tud nau kr skoz prste gledou,da boste afne guncal...
Odgovori
+2
3 1
myomy
08. 03. 2026 17.48
Medtem pa Melanija hodi na pogrebe padlih ameriških vojakov. Na pogrebe padlih slovenskih vojakov je nikoli ni bilo in je nikoli ne bo. Avstrijka, pač.
Odgovori
+3
5 2
JackRussell
08. 03. 2026 17.47
Bojte se dneva ko ne bo več kašljal. Ste pozabili kako je bilo ko je bil na oblasti Jelcin in je zahod delal z njim kar je hotel.
Odgovori
-3
2 5
myomy
08. 03. 2026 17.45
Včasih je to bila prispodoba; "Vsakič, ko nekdo zakašlja, to objavite v medijih". Danes je to postala neverjetno neumna realnost.
Odgovori
+0
2 2
Rudar
08. 03. 2026 17.49
Če bi navaden državljan zakašljel, verjetno ne bi nikjer objavili. Če pa zakašlja zlo je pa seveda zanimivo. Verjetno ni malo ljudi, ki želi, da bi se zakašljal do konca,
Odgovori
-2
1 3
Badum Badum
08. 03. 2026 17.57
Američani niso zlo ? Izrael ? Daj ne komentiraj več, pojdi raje v hlev, kjer te čaka delo.
Odgovori
-1
0 1
Rudar
08. 03. 2026 17.59
Ne grem, ker tam si verjetno ti.
Odgovori
0 0
JackRussell
08. 03. 2026 17.44
Teh njegovih posnetkov in slik o zatečenih rokah itd je bilo na spletu v preteklosti ogromno in so mu napovedovali ne vem kaj. Očitno UI dela na polno z obdelavo slik in samo čakam kako sliko kako sta JJ in RG pred oltarjem.
Odgovori
+0
1 1
myomy
08. 03. 2026 17.43
Uff, tole je pa huda bolezen. Biden je bil popolnoma zdrav, pa tudi Trump nikoli ne kašlja. Je pa malce bolan v glavi.
Odgovori
+1
2 1
gr rg
08. 03. 2026 17.38
Meni so že kar nekaj časa govorili, da čudno kašljam. Vemo pa, da pred tako množico zbranih dam ni enostavno govoriti😂
Odgovori
+5
5 0
cirenij
08. 03. 2026 17.42
Veliko mojih sosedov pokašljuje. Pa nimajo govorov.
Odgovori
+0
1 1
Pfolca
08. 03. 2026 17.36
Raja pazite, da ne zakašljate, lahko pridete na naslovnico, menda ne boste več dolgo, drgač pa ja “copypast” članek danes 5000x
Odgovori
+7
8 1
štajerc65
08. 03. 2026 17.36
On bo tudi počasi odkasljal svoje.
Odgovori
-2
4 6
Slovenska pomlad
08. 03. 2026 17.35
Kaj pa novice o "ogromnih" uspehih Epstein koalicije?
Odgovori
+6
9 3
LevoDesniPles
08. 03. 2026 17.33
lol človeš še zakašljat ne sme pa je za zahodnjaške bibavce že odpisan lol XD
Odgovori
+10
11 1
LevoDesniPles
08. 03. 2026 17.37
ko je slipi ghoul đo padal po stopnicah pa so ti isti mediji trdili da je to zdravo za zdravega človeka XD
Odgovori
+1
2 1
Pfolca
08. 03. 2026 17.32
Sosed je nehal kašljati, ni ga več
Odgovori
+3
5 2
kita 1111
08. 03. 2026 17.32
Dokler še kašlja ve ,da je živ
Odgovori
+4
4 0
