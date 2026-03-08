Objavili napačen Putinov posnetek, v njem pokašljuje

V originalnem videoposnetku, ki je bil kasneje izbrisan, se Putin nenadoma ustavi, ko bere svoj nagovor, izklopi kamero in se odkašlja. Snemalcu pravi, da bo še enkrat povedal, ker ga v grlu praska: "Skoraj sem začel kašljati, danes sem veliko govoril."

Kremelj je kasneje posnetek nadomestil s krajšo, urejeno različico, ki je zdaj objavljena na njegovih uradnih računih na družbenih omrežjih.