Nov posnetek iz Srbije: malo Kikico so operirali, zdaj mora počivati

"Pozdrav iz živalskega vrta od borbene levinje. To je zadnji posnetek, od danes. Žal je njeno stanje še vedno slabo. Zdaj mora počivati, da se rane zacelijo, da si njen izmučeni organizem opomore, da se brez bolečin postavi na noge in da začne jesti. Potrebuje počitek, namestili smo jo v manjšo kletko, da se čim manj premika. Upajmo na najboljše, držimo pesti!" so zapisali ob njem.

Na Instagram profilu Subotica so objavili nov posnetek male levinje Kikice, ki se, potem ko so jo našli ob cesti pri srbski Subotici, ob pomoči veterinarjev še vedno bori za življenje. Na njem mala levinja leži v kletki s povito tačko in spodnjim delom telesa ter se skoraj ne premika. Žalostno, a radovedno gleda v telefon, ki jo snema, na vsake toliko časa pa spodbudno pomaha z repkom.

Takoj so jo pregledali, ji naredili ultrazvok, laboratorijske preiskave krvi in sečnine ter opravili druge preiskave. Prejela je infuzijo, vitamine ter injekcije za krepitev, lajšanje bolečin in proti vnetju. Glede na njeno reakcijo na meso se zdi, da ga nikoli prej ni dobila kot hrano. Po prejeti terapiji je sicer začela sama jesti, vendar njeno črevesje in želodec ne moreta predelati in prebaviti hrane. V tej vsesplošno slabi situaciji se lahko zgodi, da odpovejo organi, kot so ledvice in jetra ... je prejšnji teden za Blic povedala Mandićeva.

Poleg vseh teh težav so rentgenski posnetki pokazali, da ima levinja na levi nogi zlomljeno stegnenico, na desni pa delni zlom, zato so jo kljub nevarnosti anestezije v ponedeljek operirali.

Kdo je kriv, da se je ta žival v takšnem stanju znašla na ulici, še vedno ni znano, vsi pa upamo, da bosta čas in dobra veterinarska oskrba naredila svoje in da ji bo uspelo prestati vse to.