Objavili nove dokumente o NLP: kaj je vojaškemu pilotu zakrilo zvezde?

Na spletni strani Pentagona je bilo objavljenih 41 novih dokumentov, ki vključujejo različna besedila, slike in videoposnetke. Gradivo izvira iz Pentagona, Zveznega preiskovalnega urada (FBI), Centralne obveščevalne agencije (CIA), State Departmenta in izvršnega urada predsednika. Najstarejši dokument je iz leta 1950, najnovejši pa iz letošnjega leta. Gre za peto objavo v okviru izvršnega ukaza, ki ga je predsednik Donald Trump podpisal januarja in s katerim je vojski ter drugim agencijam naložil pripravo dodatnih dokumentov o NLP. Večji del najnovejšega sklopa predstavljajo zrnati videoposnetki, podobni tistim iz prejšnjih objav, ki prikazujejo objekte, posnete z vojaškimi senzorji in kamerami.

Šest videoposnetkov prikazuje različice istega dogodka - srečanje posebnih enot ZDA z neznanimi pojavi nad Omanskim zalivom septembra 2021. Posnetki so narejeni z mobilnim telefonom in prikazujejo zaslone v letalu, na katerih so objekti, zaznani z infrardečimi in drugimi senzorji. Spremljajoče obveščevalno poročilo o dogodku navaja, da je posadka letala med vojaško vajo z uporabo bojnega streliva v Omanskem zalivu opazila približno 25 primerov NLP, ki naj bi leteli z neverjetnimi hitrostmi od 400 do 2000 kilometrov na uro. Videti je bilo tudi, da so se NLP odzivali na streljanje glavnega topa letala, piše v poročilu. Eden od videoposnetkov, ki ga je predložilo ameriško osrednje poveljstvo, prikazuje posnetek vojaškega letala nad naseljenim območjem na Bližnjem vzhodu leta 2025. Na posnetku je videti objekt, ki hitro prečka zaslon. Tudi ta primer ostaja nerazjasnjen.

Pentagon bo dodatne datoteke objavljal postopoma. FOTO: Ameriško ministrstvo za obrambo

Pilot trdi, da je na nebu video nenavadne luči

Petkova objava vključuje tudi osem obrazcev 302, ki jih FBI uporablja za zapisovanje podrobnosti pogovorov s pričami. Vsi vsebujejo cenzurirane dele zaradi zaščite zaupnih informacij, večino pa spremljajo risbe, ki jih je pripravil urad, in prikazujejo objekte, kot so jih opisale priče.

Med pomembnejšimi je poročilo 302 o pogovoru z nekdanjim vojaškim pilotom iz leta 2024. Pilot je agentu povedal, da so vojaški piloti leto prej med polnočjo in 3. uro zjutraj začeli opažati nenavadne luči na nebu. Prvič naj bi jih opazil oktobra 2023 med letom iz Massachusettsa na Irsko. "Bil je na višini 11 kilometrov in menil, da so bile luči višje od njega, verjetno na višini 15 kilometrov ali več. Luči so bile bele barve, sprva šibke, nato so postajale svetlejše, preden so postopoma ugasnile," piše v poročilu. Pilot je dejal, da je po prvem dogodku podobne luči videl še približno desetkrat. Agentu je povedal tudi o dogodku, ki ga je doživel med služenjem v Afganistanu leta 2002.đ "Ob približno 4.30 po lokalnem času je opazil, da so nad Bagramom zvezde začele izginjati. Zdelo se je, kot da je nekaj ogromnega preletelo območje od zahoda proti vzhodu in imelo obliko enakostraničnega trikotnika. Objekt se je premikal neslišno, z enakomerno hitrostjo in višino, morda okoli 150 vozlov, brez vidnih luči," je zapisal agent. Pilot je ocenil, da je bil objekt velik približno 152 metrov.