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Objavili nove dokumente o NLP: kaj je vojaškemu pilotu zakrilo zvezde?

Washington, 08. 08. 2026 10.45 pred dvema dnevoma 3 min branja 40

Avtor:
N.L. STA
Dokumenti o NLP

Pentagon je v petek objavil nov sklop dokumentov, fotografij in videoposnetkov, povezanih z nepojasnjenimi zračnimi pojavi oziroma neznanimi leteči predmeti (NLP). Med objavljenim gradivom je tudi pričanje vojaškega pilota o velikanskem nenavadnem trikotnem objektu, ki naj bi leta 2002 nad Afganistanom zakril zvezde, poroča televizija CBS.

Na spletni strani Pentagona je bilo objavljenih 41 novih dokumentov, ki vključujejo različna besedila, slike in videoposnetke. Gradivo izvira iz Pentagona, Zveznega preiskovalnega urada (FBI), Centralne obveščevalne agencije (CIA), State Departmenta in izvršnega urada predsednika. Najstarejši dokument je iz leta 1950, najnovejši pa iz letošnjega leta.

Gre za peto objavo v okviru izvršnega ukaza, ki ga je predsednik Donald Trump podpisal januarja in s katerim je vojski ter drugim agencijam naložil pripravo dodatnih dokumentov o NLP.

Večji del najnovejšega sklopa predstavljajo zrnati videoposnetki, podobni tistim iz prejšnjih objav, ki prikazujejo objekte, posnete z vojaškimi senzorji in kamerami.

Šest videoposnetkov prikazuje različice istega dogodka - srečanje posebnih enot ZDA z neznanimi pojavi nad Omanskim zalivom septembra 2021. Posnetki so narejeni z mobilnim telefonom in prikazujejo zaslone v letalu, na katerih so objekti, zaznani z infrardečimi in drugimi senzorji.

Spremljajoče obveščevalno poročilo o dogodku navaja, da je posadka letala med vojaško vajo z uporabo bojnega streliva v Omanskem zalivu opazila približno 25 primerov NLP, ki naj bi leteli z neverjetnimi hitrostmi od 400 do 2000 kilometrov na uro. Videti je bilo tudi, da so se NLP odzivali na streljanje glavnega topa letala, piše v poročilu.

Eden od videoposnetkov, ki ga je predložilo ameriško osrednje poveljstvo, prikazuje posnetek vojaškega letala nad naseljenim območjem na Bližnjem vzhodu leta 2025. Na posnetku je videti objekt, ki hitro prečka zaslon. Tudi ta primer ostaja nerazjasnjen.

Pentagon bo dodatne datoteke objavljal postopoma.
Pentagon bo dodatne datoteke objavljal postopoma.
FOTO: Ameriško ministrstvo za obrambo

Pilot trdi, da je na nebu video nenavadne luči

Petkova objava vključuje tudi osem obrazcev 302, ki jih FBI uporablja za zapisovanje podrobnosti pogovorov s pričami. Vsi vsebujejo cenzurirane dele zaradi zaščite zaupnih informacij, večino pa spremljajo risbe, ki jih je pripravil urad, in prikazujejo objekte, kot so jih opisale priče.

Preberi še Poročilo obveščevalca: Dve veliki krogli, ki sta se zasvetili. Ostali smo brez besed

Med pomembnejšimi je poročilo 302 o pogovoru z nekdanjim vojaškim pilotom iz leta 2024. Pilot je agentu povedal, da so vojaški piloti leto prej med polnočjo in 3. uro zjutraj začeli opažati nenavadne luči na nebu. Prvič naj bi jih opazil oktobra 2023 med letom iz Massachusettsa na Irsko.

"Bil je na višini 11 kilometrov in menil, da so bile luči višje od njega, verjetno na višini 15 kilometrov ali več. Luči so bile bele barve, sprva šibke, nato so postajale svetlejše, preden so postopoma ugasnile," piše v poročilu. Pilot je dejal, da je po prvem dogodku podobne luči videl še približno desetkrat.

Agentu je povedal tudi o dogodku, ki ga je doživel med služenjem v Afganistanu leta 2002.đ

"Ob približno 4.30 po lokalnem času je opazil, da so nad Bagramom zvezde začele izginjati. Zdelo se je, kot da je nekaj ogromnega preletelo območje od zahoda proti vzhodu in imelo obliko enakostraničnega trikotnika. Objekt se je premikal neslišno, z enakomerno hitrostjo in višino, morda okoli 150 vozlov, brez vidnih luči," je zapisal agent. Pilot je ocenil, da je bil objekt velik približno 152 metrov.

Preberi še Pentagon objavil dokumente o NLP-jih

Pentagon je sporočil, da petkova objava dokumentov ni zadnja v okviru Trumpovega izvršnega ukaza. Tiskovni predstavnik ministrstva je dejal, da bo Pentagon dodatne datoteke objavljal postopoma.

nlp dokumenti zda vojska
24ur.com Ameriška pilota o srečanju z NLP: Nepredvidljivo gibanje in izjemna hitrost
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KOMENTARJI40

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomaž Hacin
08. 08. 2026 17.56
Zda bolj ko bodo skrivali dosjeje o teh zadevah, prej bodo napadeni.
Odgovori
-1
0 1
giffig
08. 08. 2026 15.57
Nateg cez nateg....Vse za odvracanje ovc od bistvenih problemov. A ne vidite, da je svet igra miljarderjev...The world is a stage! Vec, kot bo minusov, bolj se bo potrdila ta teorija
Odgovori
+0
2 2
300 let do specialista
08. 08. 2026 14.57
K od ovce...
Odgovori
+2
4 2
JanezNovakJohn
08. 08. 2026 14.51
Kar nekaj!
Odgovori
+1
3 2
Banion
08. 08. 2026 14.03
ja, so krivi za letošnjo sušo, zanesljivo
Odgovori
-2
0 2
BoriSe
08. 08. 2026 13.48
A ni zanimivo vse o teh videnjih NLP-jev.., večinoma jih vidijo samo Američani! Izgleda, da imajo "fajn" sprane možgane! In vsi posnetki so nekam čudno slabe kakovosti samo, da se ne da videti kaj točno je na posnetku! Vidci pa vseeno pridejo v medije, da se naredi pomp okoli njih in dobijo svoj trenutek slave!
Odgovori
-4
4 8
Tomaž Hacin
08. 08. 2026 17.59
Ni to samo v Ameriki, tudi pri nas letajo take stvari ponoči, imam čisto fotografijo dobrega nzp objekta v okolici Triglava.
Odgovori
+2
2 0
Mason666
08. 08. 2026 18.18
Pokaži!! Mogoče si starlink slikal?
Odgovori
0 0
Raul
08. 08. 2026 13.26
Golob,fajonka in musarca letijo po zraku....
Odgovori
-3
2 5
setisfekšn
08. 08. 2026 13.24
Dejte nehat no!ti neznani objekti so kaj drugega kot vesoljci!!univerzum je neskončen za clovesko pamet in poglejte vesolje je nastalo približno isto časno za vse in nemogoce je da bi kdo sploh imel tehnologijo za potovanje po daljnem vesolju in če bi jo imel verjemite da bi se pokazal verjetno z zlimi nameni!Umrli Stephen Havking je pozval naj clovestvo ne kliče tujih civilizacij ker je to smrtno nevarno za obstoj človeštva!!!
Odgovori
-10
5 15
0523
08. 08. 2026 13.23
Seveda, na posnetku je takoj razvidno, da je to Dr. Ygla.
Odgovori
-4
0 4
Mici 270
08. 08. 2026 13.22
pa to so dve muhi...na zaslonu
Odgovori
-3
3 6
Juzles Iters
08. 08. 2026 13.34
Točno to. Na landroverju, ki bojda bluzi po Marsu, je ena od analiz fotk jasno pokazala z veliko ostrino veliko zemeljsko muho, ki serje po površini roverja. Analiza videov ISS pa, da po in izven postaje krožijo insekti.
Odgovori
-3
1 4
Juzles Iters
08. 08. 2026 13.15
Nacistični znanstvenik Werner Von Braun, ki je kasneje delal za NASA, je povedal da bodo državni fejkači v prihodnosti zrežirali prihod nezemljančkov in da bo to vse ena velika laž.
Odgovori
+2
5 3
detect
08. 08. 2026 13.09
skratka nič novega, baloni.
Odgovori
-8
1 9
televizija2000
08. 08. 2026 12.45
X files?
Odgovori
+3
3 0
HitraVeverca
08. 08. 2026 12.20
Dajmo že zapret Trump-a in Epstain file dokončat... hALOOOO??
Odgovori
-6
4 10
giffig
08. 08. 2026 13.07
Ne smejo!
Odgovori
-2
1 3
Juzles Iters
08. 08. 2026 12.01
Neverjetno, kaj vse folk verjame. Potem pa na spletu vidiš filmčke, kako fejkači pritrdijo lučke na frčoplane, njihova krila, ki jih izklapljao in prižigajo, množice pa buljijo v nočno nebo, se čudijo, in potem se zapodijo na forume z izrazi globoke vere - ki bi jim jih zavidal vsak katolik in musliman - v vesoljčke iz ozvezdja Orion in njihove napredne civilizacije. Ali pa hec je, ko se dva taka frčoplana srečata na nočnem nebu pod topim kotom - eden s prižganimi novoletnimi lučkami, drugi z ugasnjenimi. V točki srečanja prvi izklopi luči, drugi jih prižge. Skupaj izgleda kot NLP, ki je v ravni smeri naredil skoraj obrat za 360° brez spremebe hitrosti in v ravni črti po ostrim kotom odletel nazaj skoraj v isto smer. In potem verniki na tleh: "O 300 kosmatih medvedov, tole je bilo pa ziher 100.000 G-jev. Mi živimo v kameni dobi..."
Odgovori
-15
4 19
xxman.y
08. 08. 2026 12.20
Neverjetno si brihten. Najbolje da pokličeš v Pentagon in jim ti pojasniš kaj vse to pomeni.
Odgovori
+11
15 4
Juzles Iters
08. 08. 2026 12.58
A to je tisti Pentagon, ki je lažno trdil, da ima Irak orožje za masovno uničevanje, ki je z lažjo, da je v zalivu Tonkin Vietnam napadel am. vojaško ladjo napadel Vietnam... in novejše, da Iran izdeluje atomsko bombo, čeprav so vsi rigorozni pregledi IAEA, pokazali, da to ni res, sam pa ni imel nobenih dokazov?
Odgovori
-7
3 10
kuzapazi5
08. 08. 2026 11.27
meni je tudi del slike prekril nek trikotnik, po moje uni od gumba za play ...
Odgovori
-3
3 6
Claus
08. 08. 2026 11.25
Pilot trdi, da je na nebu video nenavadne luči. Pilot je video???
Odgovori
+3
6 3
Tovariš Balki
08. 08. 2026 11.34
Pilot je bio zemo....in on je video...nešto...pa to
Odgovori
+9
12 3
biggbrader
08. 08. 2026 11.15
Danes že vsak mulc lahko naredi svoj NLP.
Odgovori
-10
0 10
Hitri Zigi 78
08. 08. 2026 11.14
Sploh nevem čemu se čudite ker imate v Slo vsaj 90 + vlada vesoljcev ki živijo v drugi galaksiji in dimenziji
Odgovori
+7
9 2
HardKore
08. 08. 2026 12.12
Æ?
Odgovori
0 0
Juzles Iters
08. 08. 2026 11.08
Spet vse te sfejkane zgodbe o NLP-jih, ki namigujejo o obiskih "vesoljčkov" iz ozvezdja Orion, ki imajo tu svoje vikende v Skalnem gorovju in Kordiljerah. Sicer ravno to v članku ne piše, a skozi desetletja propagande so ljudjem tako strenirali um, da NLP-je že avtomatsko povezujejo z vesoljčki.
Odgovori
-13
3 16
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