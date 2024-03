Objavili posnetek aretacije moških, ki so trdili, da je Danka v njihovi kleti

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je objavilo posnetek aretacije treh bratov iz Hadžićev, ki so trdili, da so povezani z izginotjem dveletne Danke Ilić iz okolice Bora, v zameno za informacije pa so zahtevali 25.000 evrov. Vklenjene so jih privedli na policijsko postajo, a se je izkazalo, da so si vse skupaj izmislili. Policisti Danke še vedno niso našli.

OGLAS

Federalna policija Bosne in Hercegovine je na podlagi informacij Ministrstva za notranje zadeve Republike Srbije v četrtek prijela tri osebe, ki so na družbenih omrežjih trdile, da imajo informacije o pogrešani dveletni Danki Ilič iz mesta Bor v Srbiji. V zameno so zahtevale 50.000 konvertibilnih mark (okoli 25.000 evrov).

"Člani oddelka za boj proti visokotehnološkemu kriminalu so izsledili IP naslov uporabnika računa s področja Bosne in Hercegovine, ki je v živo na Tik Toku izjavil, da je deklica v njegovi kleti," so zapisali na MUP Srbije in objavili posnetek moških, ki so jih vklenjene privedli na policijsko postajo.

Kot poroča Oslobođenje, gre za tri brate iz Hadžićev, državljane BiH – Zakuana, Muhameda in Bašarja Tufankijo – od katerih ima eden tudi sirsko državljanstvo. Policija je preiskala območje v okolici njihovih domov, a sporočila, da deklice ni našla. Moški naj bi jim tudi priznali, da so se le šalili. Zaradi širjenja neresničnih informacij se bo zoper trojico postopek nadaljeval pri pristojnemu tožilcu.

Trije bratje iz Hadžićev so lagali, da vedo, kje je Danka. FOTO: MUP Srbije icon-expand

Bliskovita policijska akcija je bila izvedena v sodelovanju Uprave kriminalistične policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Srbije, NCB Interpol Beograd, Ministrstva za varnost BiH, Direktorata za koordinacijo policijskih organov Bosne in Hercegovine, NCB Interpol Sarajevo in Zvezne direkcije policije Bosne in Hercegovine. "Akcija je pokazala visoko stopnjo profesionalnosti in hitro reakcijo na informacije, prejete s strani MUP Srbije," so sporočili.