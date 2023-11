Objavili posnetek rušenja Starega mostu v Mostarju: v lasti vojnega zločinca

Še nikoli videni posnetek je na spletu objavil Mostar Memorial & Museum, v opisu pa so pojasnili, da je bilo rušenje mostu posneto s položaja Hrvaškega obrambnega sveta (HVO) in Hrvaške vojske (HV). Dodajajo še, da so veterani hrvaške vojske posnetke predali v zameno za denar. Celoten posnetek je sicer dolg 28 minut, na njem pa je zabeleženih 59 izstreljenih izstrelkov s položajev HVO in HV.

Kot poroča Klix.ba, video prikazuje obstreljevanje Starega mostu 8. in 9. novembra 1993 s Huma nad Mostarjem. Obstreljevanje mostu se je sicer začelo že 20 dni pred 8. novembrom, usodni izstrelek pa je prišel z bližnjih planin. Tarči sta bila tudi stolpa Tara in Halebinka, ki stojita na koncu mostu. Na posnetku pa so vidni tudi trenutki, ko člani hrvaške vojske po radijski zvezi nagovarjajo tankovsko posadko, naj čim bolj natančno strelja v obok in temelje Starega mostu.