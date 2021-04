Objavili posnetek telesne kamere policista, ki je ustrelil 13-letnika

Policija v Chicagu je objavila posnetek telesne kamere policista, ki je konec marca v temni ulici ustrelil 13-letnega Adama Toleda. Policisti trdijo, da je imel fant, ko se je ustavil in obrnil proti policistu, v desni roki pištolo, zato je ta streljal nanj. Kot kaže, je pištolo v zadnjem trenutku odvrgel, saj so jo našli ob njem. Preiskava dogodka poteka. Odvilo se je nekaj protestov, županja pa je ljudi pozvala, naj ostanejo mirni.

Policija v Chicagu je v zvezi s smrtjo 13-letnegaAdama Toleda, ki ga je 29. marca ustrelil policist, pojasnila, da se je patrulja odzvala na streljanje v soseski Little Village. Ob prihodu na kraj dogodka je 13-letnik, ki je bil v družbi starejšega moškega, pobegnil, eden od policistov pa je stekel za njim. Posnetek telesne kamere policista razkriva, da je skočil iz avta in stekel za 13-letnikom. Ko ga je lovil, ga je pozival: "Ustavi se! Policija! Takoj se ustavi! Roke! Roke! Pokaži mi roke!"

icon-expand Adam Toledo FOTO: ENEX - Posnetek zaslona

19 sekund po začetku pregona se 13-letnik ustavi, obrne in dvigne roke. Policist mu zakliče: "Izpusti jo!" nato pa ustreli. Medtem ko policist trdi, da je streljal zato, ker je imel fant v desni roki pištolo, pa odvetnica družine Toledo Adeena Weiss Ortiz trdi, da to ni res. Na torkovi tiskovni konferenci je povedala, da fant v trenutku, ko je bil ustreljen, ni držal pištole. Je pa možno, je dodala, da jo je pred tem odvrgel. Kaj se je res zgodilo, bo pokazala preiskava, ki je že v teku. Je pa policija sporočila, da so preiskovalci na Adamovi desni roki odkrili sledi smodnika, na Twitterju pa so objavili fotografijo pištole, ki je ležala tik ob mestu, kjer se je fant zgrudil. Po vsej verjetnosti jo je torej odvrgel, tik preden se je obrnil proti policistu. Tudi posnetek nadzornih kamer razkriva, da je najstnik, ko ga je policist dohitel, nekaj vrgel skozi luknjo v ograji. Vidi se tudi, da je policist takoj po streljanju poklical reševalce in fantu prigovarjal, naj ostane buden. Na kraj dogodka so nato prispeli še drugi policisti in mu nudili prvo pomoč, a je že bilo prepozno.

icon-expand Pištola, ki so jo našli ob ustreljenem 13-letniku. FOTO: Twitter

Policist s čisto preteklostjo Policistu, ki je sprožil usodni strel, uradno sicer ne očitajo nobenih nepravilnosti. Do konca preiskave, ki bo pokazala, ali je sledil predpisanemu postopku uporabe sile, pa ne bo opravljal svojega dela. Po poročanju Chicago Sun Timesa gre za 34-letnega vojaškega veterana, ki se je policiji pridružil leta 2015, do tega dogodka pa ni bilo nobenih pritožb na njegovo delo. Časnik poroča tudi, da je policija v Chicagu pripravljena na morebitne povračilne ukrepe nad policisti, saj območju, kjer je bil Toledo ustreljen, vlada ulična tolpa, imenovana Latinski kralji. Županja: Pri Adamu nam je spodletelo Tožilci so razkrili, da je bil Toledo, preden je bil ustreljen, v družbi 21-letnega Rubena Romana. Slednji je streljal na avtomobil, ki je peljal mimo. Zaradi prijave streljanja je na kraj dogodka prišla policija, intervencija pa se je za 13-letnika žal končala tragično. Roman se je po poročanju lokalnih medijev v soboto pojavil na sodišču zaradi obtožb o nezakoniti in nepremišljeni uporabi strelnega orožja in ogrožanja otrok. Po dogodku se je sicer v Chicagu odvilo nekaj manjših protestov, podobnih tistim, ki zaradi smrti Daunteja Wrightapotekajo v Minneapolisu. Ta je pod streli policista umrl ravno v času, ko javnost čaka na izrek sodbe Dereku Chauvinu– policistu, ki je obtožen uboja Georgea Floyda.

Malo pred objavo posnetka je novinarsko konferenco sklicala županja Chicaga Lori Lightfoot, ki je povedala, da je ogled posnetka boleč. "Preprosto rečeno, pri Adamu nam je spodletelo. Ne moremo si privoščiti, da bi v tem mestu izgubili še koga." Ljudi je pozvala, naj ostanejo mirni.

icon-expand Protest po smrti Adama Toleda v Chicagu FOTO: AP

"Živimo v mestu, ki je zaznamovano s travmo zaradi dolge zgodovine policijskega nasilja in kršitev," je dejala. "Čeprav nimamo dovolj informacij, da bi bili v tej posebni situaciji sodnik in porota, je vsekakor razumljivo, zakaj toliko naših prebivalcev čuti tisti preveč znani val ogorčenja in bolečine." Tudi družina najstnika je javnost pozvala, naj ostane mirna. "V medijih smo slišali, da je za danes načrtovanih več protestov, in čeprav neposredno ne vemo za nobenega od njih, molimo za naše mesto, da bi ljudje mirno častili Adamov spomin in konstruktivno sodelovali pri spodbujanju reform,"so zapisali v izjavi.