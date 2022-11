Objavili posnetke s kraja eksplozije, Ukrajinski preiskovalci že prispeli na Poljsko

Novico o dostopu ukrajinskih preiskovalcev do mesta nesreče in rakete, za katero v Varšavi in Washingtonu sumijo, da je bila del ukrajinske protizračne obrambe, je sporočil Jakub Kumoch, zunanjepolitični svetovalec poljskega predsednika Andrzeja Dude. Prošnjo za dostop do lokacije je Kijev podal v sredo.

Kumoch je za poljsko televizijo TVN24 danes dejal, da je Poljska pripravljena omogočiti prihod ukrajinskim preiskovalcem in dodal, da po njegovem mnenju temu ne bodo nasprotovali niti Američani. Iz Kijeva so medtem sporočili, da naj bi ukrajinski preiskovalci že prispeli na Poljsko.

Še enkrat je ponovil stališče vlade, da "Ukrajine nihče ne obtožuje namernega obstreljevanja poljskega ozemlja", pač pa da trenutni dokazi nakazujejo, da je raketa ukrajinske protizračne obrambe ponesreči padla na drugo stran meje.

Ukrajinski strokovnjaki se bodo pridružili delu skupne mednarodne preiskovalne komisije na lokaciji na Poljskem, ki jo je v torek zadela raketa, je povedal predsednik Volodimir Zelenski.

"Včeraj smo vztrajali, da nas vključijo v skupno mednarodno preiskovalno komisijo in že pozno zvečer smo prejeli potrditev," je dejal Zelenski in dodal, da "nihče ne ve, kaj se je zgodilo" a da je prepričan, da "je bila raketa ruska".

Ukrajina v stiku z ZDA

"Strinjamo se s stališčem, da je Rusija v celoti odgovorna za svoj raketni teror in njegove posledice na ozemlju Ukrajine, Poljske in Moldavije," je na Twitterju zapisal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba in dodal, da je po telefonu govoril z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom.

Rusija je na Ukrajino v torek izstrelila približno sto raket. V prestolnici Kijev so rakete zadele dve stanovanjski zgradbi in terjale najmanj eno smrtno žrtev. Isti dan je raketa padla tudi na vzhod Poljske blizu meje z Ukrajino in ubila dve osebi. Eksplozija na Poljskem je vzbudila skrbi, da to pomeni vstop zveze Nato, katere članica je Poljska, v vojno.