Objavili letalski posnetek največje ledene gore na svetu

Naloga letala britanskega kraljevega vojnega letalstva RAF je bila, da oceni razmere. Letalo je letelo precej nizko nad goro in ugotovilo, da ta meri 4200 kvadratnih kilometrov, njeni robovi pa se hitro drobijo. Fotografije razkrivajo tudi številne razpoke, večje ledene kose, ki so se odtrgali od gore, in neke vrste predore, ki segajo pod morsko gladino, poroča BBC.

Ledena gora, ki so jo poimenovali A68a, se je julija 2017 odtrgala od Antarktike in je na začetku merila kar 6000 kvadratnih kilometrov.

Gora počasi drsi skozi južni Atlantik in se približuje Južni Georgii, lokalne oblasti pa zaskrbljeno opazujejo, kaj se bo zgodilo – bo zdrsela mimo otoka ali pa se bo zataknila v plitki vodi ob obali? Ta scenarij bi imel hude posledice za milijone živali – tjulnje, pingvine, galebe in druge ptice, ki tam živijo. Ogromna ovira ob obali bi jim namreč blokirala običajne poti do morja in s tem možnost prehranjevanja. Ko se je leta 2004 ob otoku zasidrala gora A38, so na plažah pozneje našli ogromno poginulih mladičev pingvinov in tjulnjev.

"Zdaj vstopamo v ključni del leta za razmnoževanje," je povedal Mark Belchier, direktor urada za ribištvo in okolje vlade Južne Georgie. "Gnezda so pripravljena za pingvine vrste gentoo, kmalu bodo izlegli jajca. V zadnjih štirinajstih dneh pa so se že skotili prvi mladiči tjulnjev," je povedal.

Še ena skrb, povezana z drobljenjem ledene gore in odlomljenimi kosi, je nevarnost za ladijski promet. K sreči tega okoli otoka zdaj ni veliko. Epidemija novega koronavirusa je povzročila, da tam ne pluje okoli 80 križark, kolikor bi jih sicer v tem času leta pričakovali, prav tako ni dovoljen ribolov lokalnim ribičem.