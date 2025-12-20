Objavili še več 100 tisoč strani Epsteinovih dosjejev, a ne vseh

Nepopolna zbirka dokumentov, posnetkov, sporočil in fotografij ni prinesla pomembnih novosti v zvezi z dolgotrajnimi kazenskimi preiskavami finančnika ali njegovimi povezavami z bogatimi in vplivnimi osebami, poroča televizija ABC. Datoteke so vsebovale fotografije znanih oseb, ki so preživele čas z Jeffreyjem Epsteinom v letih, preden je postal osumljen spolnega izkoriščanja mladoletnic, vključno z nekaj fotografijami nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona, vendar pa glede Epsteinovega drugega dolgoletnega prijatelja Donalda Trumpa ni bilo objavljeno nič novega, razen nekaj že znanih fotografij.

Demokrati in nekateri republikanci so obtožili pravosodno ministrstvo, da ni izpolnilo roka, ki ga je določil zakon, uradniki Bele hiše pa so izpostavljali fotografijo Clintona v kadi z žensko in v bazenu z Epsteinovo sodelavko Ghislaine Maxwell. Namestnik pravosodne ministrice ZDA Todd Blanche je sporočil, da nadaljujejo pregled dosjejev, da zakrijejo imena in podobe žrtev, vendar pa naj bi do konca leta resnično objavili vse, kar imajo. Trump je lani med predsedniško kampanjo napovedal, da bo objavil vse Epsteinove dosjeje, če bo izvoljen. Nato je začel razlagati, da morda ne bi bilo dobro objaviti vsega, ker bi lahko škodovali nedolžnim. Vendar je njegova volilna baza še naprej zahtevala popolno razkritje, pri tem pa so se ji pridružili še demokrati.

Trumpove trditve, da gre pri Epsteinovih dosjejih za prevaro, se pri njegovem gibanju Maga niso prijele in novembra je bil prisiljen spremeniti stališče in je prenehal nasprotovati pobudi za sprejem zakona za objavo. Zakon je ministrstvu dal čas za objavo vsega do petka. Trumpova povezava z Epsteinom je dobro dokumentirana, vendar se je skušal distancirati od svojega nekdanjega prijatelja. Dejal je, da je prekinil stike, potem ko je finančnik najemal mlada dekleta, zaposlena v Mar-a-Lagu, še vedno pa zanika, da bi vedel za njegove zločine, dokler ga niso v času njegovega prvega mandata aretirali. Republikanci v odboru za vladni nadzor si v zvezi z dosjeji prizadevajo za zaslišanje Clintona, pravosodna ministrica Pam Bondi pa je novembra naznanila preiskavo Epsteinovih povezav s Trumpovimi političnimi nasprotniki. Niti Trump niti Clinton nista bila nikoli obtožena nezakonitega ravnanja v zvezi z Epsteinom. Med drugimi pomembnimi Epsteinovimi stiki je tudi nekdanji britanski princ Andrew, ki je na fotografiji, objavljeni v petek, oblečen v smoking in leži na kolenih več žensk, ki so oblečene v svečane obleke. Objavljene so tudi fotografije pokojnega zvezdnika Michaela Jacksona z Epsteinom.

Britanski princ Andrew leži na kolenih več žensk, zgoraj se smeji Ghislaine Maxwell FOTO: AP