Tujina

Objavili še več 100 tisoč strani Epsteinovih dosjejev, a ne vseh

Washington, 20. 12. 2025 08.13 pred 3 minutami 4 min branja 24

Avtor:
K.H. STA
Epsteinovi dosjeji

Ministrstvo za pravosodje ZDA do zakonskega roka ni objavilo vseh Epsteinovih dosjejev. V petek je objavilo več sto tisoč strani dosjejev o pokojnem spolnem prestopniku, vendar še zdaleč ne vseh, kot je zahteval zakon, ki ga je predsednik ZDA Trump podpisal novembra.

Nepopolna zbirka dokumentov, posnetkov, sporočil in fotografij ni prinesla pomembnih novosti v zvezi z dolgotrajnimi kazenskimi preiskavami finančnika ali njegovimi povezavami z bogatimi in vplivnimi osebami, poroča televizija ABC.

Datoteke so vsebovale fotografije znanih oseb, ki so preživele čas z Jeffreyjem Epsteinom v letih, preden je postal osumljen spolnega izkoriščanja mladoletnic, vključno z nekaj fotografijami nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona, vendar pa glede Epsteinovega drugega dolgoletnega prijatelja Donalda Trumpa ni bilo objavljeno nič novega, razen nekaj že znanih fotografij.

Demokrati in nekateri republikanci so obtožili pravosodno ministrstvo, da ni izpolnilo roka, ki ga je določil zakon, uradniki Bele hiše pa so izpostavljali fotografijo Clintona v kadi z žensko in v bazenu z Epsteinovo sodelavko Ghislaine Maxwell.

Namestnik pravosodne ministrice ZDA Todd Blanche je sporočil, da nadaljujejo pregled dosjejev, da zakrijejo imena in podobe žrtev, vendar pa naj bi do konca leta resnično objavili vse, kar imajo.

Trump je lani med predsedniško kampanjo napovedal, da bo objavil vse Epsteinove dosjeje, če bo izvoljen. Nato je začel razlagati, da morda ne bi bilo dobro objaviti vsega, ker bi lahko škodovali nedolžnim. Vendar je njegova volilna baza še naprej zahtevala popolno razkritje, pri tem pa so se ji pridružili še demokrati.

Trumpove trditve, da gre pri Epsteinovih dosjejih za prevaro, se pri njegovem gibanju Maga niso prijele in novembra je bil prisiljen spremeniti stališče in je prenehal nasprotovati pobudi za sprejem zakona za objavo. Zakon je ministrstvu dal čas za objavo vsega do petka.

Trumpova povezava z Epsteinom je dobro dokumentirana, vendar se je skušal distancirati od svojega nekdanjega prijatelja. Dejal je, da je prekinil stike, potem ko je finančnik najemal mlada dekleta, zaposlena v Mar-a-Lagu, še vedno pa zanika, da bi vedel za njegove zločine, dokler ga niso v času njegovega prvega mandata aretirali.

Republikanci v odboru za vladni nadzor si v zvezi z dosjeji prizadevajo za zaslišanje Clintona, pravosodna ministrica Pam Bondi pa je novembra naznanila preiskavo Epsteinovih povezav s Trumpovimi političnimi nasprotniki. Niti Trump niti Clinton nista bila nikoli obtožena nezakonitega ravnanja v zvezi z Epsteinom.

Med drugimi pomembnimi Epsteinovimi stiki je tudi nekdanji britanski princ Andrew, ki je na fotografiji, objavljeni v petek, oblečen v smoking in leži na kolenih več žensk, ki so oblečene v svečane obleke. Objavljene so tudi fotografije pokojnega zvezdnika Michaela Jacksona z Epsteinom.

Britanski princ Andrew leži na kolenih več žensk, zgoraj se smeji Ghislaine Maxwell
Britanski princ Andrew leži na kolenih več žensk, zgoraj se smeji Ghislaine Maxwell
FOTO: AP

"Lahko objavijo še toliko fotografij, starejših od 20 let, vendar tu ne gre za Billa Clintona," je v petek sporočil tiskovni predstavnik nekdanjega predsednika Angel Urena.

"Tu obstajata dve skupini ljudi. Prva ni vedela ničesar in je prekinila stike z Epsteinom, preden so njegovi zločini prišli na dan. Druga skupina je po tem nadaljevala odnose. Mi smo v prvi skupini. Nobeno zavlačevanje tega ne bo spremenilo," je sporočil Urena in dodal, da vsi, zlasti pa podporniki Maga, pričakujejo odgovore in ne grešnih kozlov.

Ena od redkih novosti v dokumentih je bila kopija poročila FBI iz leta 1996 o ženski, ki je menila, da je Epstein ukradel fotografije in negative njenih 12 in 16 let starih sester, ki jih je posnela za osebni umetniški projekt. Dokumenti ne kažejo, kaj je FBI storil s to pritožbo, poroča ABC.

Policija v Palm Beachu na Floridi je začela preiskovati Epsteina leta 2005, potem ko je družina 14-letnega dekleta prijavila, da je bila v njegovi vili spolno zlorabljena. Na koncu je tožilec Alex Acosta, ki ga je Trump v svoji prvi vladi nastavil za ministra za delo, ponudil dogovor, s katerim se je Epstein izognil resni kazni. Priznal je siljenje deklet v prostitucijo in bil obsojen na 18 mesecev zapora. Vpisali so ga tudi v register spolnih prestopnikov.

Zvezni tožilci v New Yorku so leta 2019 proti Epsteinu vložili nove obtožbe zaradi trgovanja z ljudmi za spolne namene, vendar se je po aretaciji v zaporu sam ubil, v kar Maga ne verjame. Tožilci so nato dolgoletno sodelavko Ghislaine Maxwell obtožili, da je za Epsteina najemala mladoletna dekleta za zlorabo. Leta 2021 je bila obsojena in prestaja 20-letno zaporno kazen.

Ameriški mediji se še vedno prebijajo skozi več kot 300.000 objavljenih strani dosjejev in drugega materiala in zadeve bodo sproti prihajale na dan. Demokrati medtem zahtevajo kazensko ovadbo Bondi, ker ni upoštevala zakonskega roka, vendar ni jasno, kdo jo lahko kazensko preganja.

epstein dosjeji zda donald trump

ZDA izvedle povračilni napad v Siriji

