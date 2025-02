Objavili srhljiv zvočni posnetek implozije Titana

V javnost je prišel do sedaj še nikoli slišan zvočni posnetek, na katerem prvotnemu statičnemu šumu sledi eksplozija, njen odmev, nato pa znova statika. Srhljiv 20-sekundni posnetek je po navedbah ameriškega ministrstva za obrambo posnela naprava Nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA), ki je bila od kraja nesreče oddaljena približno 1450 kilometrov, poroča New York Post.

Ameriška obalna straža je sporočila, da posnetek razkriva domnevni akustični podpis implozije podmornice Titan, ki je v času tragedije do razbitin Titanika prevažala pet potnikov. V Titanu so poleg soustanovitelja in izvršnega direktorja družbe OceanGate Stocktona Rusha umrli še britanski milijarder Hamish Harding, francoski raziskovalec Paul-Henry Nargeolet ter oče in sin Shahzada Dawood in Suleman Dawood.