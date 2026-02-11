Naslovnica
Dobre zgodbe

Objavili telefonski klic 13-letnega junaka, ki je rešil družino

Perth, 11. 02. 2026 12.56 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.P.
Austin Appelbee

Brez pomisleka se je komaj 13-letni Austin Appelbee pognal v nevarno razburkano morje, preplaval štiri kilometre in pretekel še dva kilometra, da bi rešil svojo družino, ki jo je močan veter na napihljivih supih in v kajakih odnesel daleč stran od obale. Zdaj je avstralska policija objavila telefonski klic dečka, ki je po prihodu na obalo poklical na pomoč. Operaterjem je mirno opisal situacijo in povedal vse potrebne informacije.

Avstralske oblasti so objavile klic 13-letnega Austina Appelbeeja reševalcem, ki ga je opravil, ko je po večurnem boju z razburkanim morjem le dosegel obalo. Kot poročajo mediji, je bil glas utrujenega dečka, ki je preplaval štiri kilometre ter pretekel še dodatna dva, miren.

"Pozdravljeni, moje ime je Austin ... Imam dva brata in sestro, Beauja in Grace. Beau je star 12 let, Grace pa osem," je najstnik povedal operaterju ter mu pojasnil, da je z njima tudi mama. "Mama je rekla, naj poiščemo pomoč, ker je rekla, da smo v velikih težavah," je nadaljeval.

Austin Appelbee
Austin Appelbee
FOTO: Profimedia

Pojasnil je, da jih je odneslo več kilometrov stran od obale. "Izgubili smo se tam zunaj. Ne vem, koliko je bila ura, ampak to je bilo že dolgo nazaj. Nismo se mogli vrniti na obalo, zato me je mama poslala po pomoč," je slišati na posnetku, ki ga je policija objavila v sredo.

"Mislim, da potrebujemo helikopter, da jih najdemo," je dejal in dodal, da ne ve, v kakšnem stanju so trenutno. Operaterju je ob tem dodal, da najverjetneje potrebuje rešilca tudi on: "Trenutno sem na plaži in mislim, da potrebujem rešilca, ker mislim, da sem podhlajen. Res sem zelo utrujen, mislim, da bom kmalu omedlel."

Družina je dopustovala v Quindalupu, 200 kilometrov južno od Pertha. Iz zaliva Geographe so se odpravili nekaj po 10. uri zjutraj v petek, 30. januarja. Reševalci so po klicu dečka nemudoma stopili v akcijo in začeli iskati pogrešano družino na morju ter jo naposled tudi našli.

Deček jim je med klicem opisal tudi, da so bili napihljivi supi in kajaki, v katerih je bila njegova družina, zelene in bele barve.

Preberi še 13-letni junak na berglah: Nisem bil prepričan, ali so sploh še živi

Zgodba je imela srečen konec prav zaradi poguma 13-letnika. Austinova mama Joanne Appelbee je kasneje za BBC povedala, da so se igrali, ko je otroke odneslo "malo predaleč". Veter se je okrepil, izgubili so vesla in začelo jih je odnašati.

Ko so bili od obale že precej oddaljeni, je tako svojega starejšega sina prosila, da se odpravi po pomoč. Dejala je, da je bilo slednje ena najtežjih odločitev v njenem življenju. "Vedela sem, da je najmočnejši in da zmore," je dejala za ABC News.

Austin se je proti obali odpravil s kajakom, a se je ta vmes začel potapljati, zato je pot nadaljeval s plavanjem. Vmes se je ločil še od rešilnega jopiča, ki ga je oviral med plavanjem. Okoli 18. ure je dosegel mamin telefon in poklical reševalce.

avstralija austin appelbee reševanje telefonski klic reševalci
tavbix
11. 02. 2026 14.06
Mali veliki junak.
bibaleze
