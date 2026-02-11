Objavili telefonski klic 13-letnega junaka, ki je rešil družino

Avstralske oblasti so objavile klic 13-letnega Austina Appelbeeja reševalcem, ki ga je opravil, ko je po večurnem boju z razburkanim morjem le dosegel obalo. Kot poročajo mediji, je bil glas utrujenega dečka, ki je preplaval štiri kilometre ter pretekel še dodatna dva, miren. "Pozdravljeni, moje ime je Austin ... Imam dva brata in sestro, Beauja in Grace. Beau je star 12 let, Grace pa osem," je najstnik povedal operaterju ter mu pojasnil, da je z njima tudi mama. "Mama je rekla, naj poiščemo pomoč, ker je rekla, da smo v velikih težavah," je nadaljeval.

Austin Appelbee FOTO: Profimedia

Pojasnil je, da jih je odneslo več kilometrov stran od obale. "Izgubili smo se tam zunaj. Ne vem, koliko je bila ura, ampak to je bilo že dolgo nazaj. Nismo se mogli vrniti na obalo, zato me je mama poslala po pomoč," je slišati na posnetku, ki ga je policija objavila v sredo. "Mislim, da potrebujemo helikopter, da jih najdemo," je dejal in dodal, da ne ve, v kakšnem stanju so trenutno. Operaterju je ob tem dodal, da najverjetneje potrebuje rešilca tudi on: "Trenutno sem na plaži in mislim, da potrebujem rešilca, ker mislim, da sem podhlajen. Res sem zelo utrujen, mislim, da bom kmalu omedlel." Družina je dopustovala v Quindalupu, 200 kilometrov južno od Pertha. Iz zaliva Geographe so se odpravili nekaj po 10. uri zjutraj v petek, 30. januarja. Reševalci so po klicu dečka nemudoma stopili v akcijo in začeli iskati pogrešano družino na morju ter jo naposled tudi našli. Deček jim je med klicem opisal tudi, da so bili napihljivi supi in kajaki, v katerih je bila njegova družina, zelene in bele barve.