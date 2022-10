Objavili videoposnetek 16-letne Iranke, ki je nekaj ur pred smrtjo protestirala

Iranke in Irance pretresa nov primer smrti, in sicer 16-letne Nike Šakarami. Po spletu so zaokrožili video posnetki, na katerih lahko vidimo najstnico, ki nekaj ur pred smrtjo protestira. Šestnajstletnica je na posnetku 20. septembra v Teheranu stala na smetnjaku in zažgala naglavno ruto, medtem ko so drugi skandirali proti Islamski republiki. Njeno truplo so kasneje našli v središču mesta, družina pa meni, da so za njeno smrt odgovorne oblasti, ki vpletenost zanikajo.

Mati najstnice, Nasrin Šakarami, je dejala, da je hčerka Nika izginila nekaj ur po tem, ko se je udeležila protesta, ki je bil prikazan na video posnetkih. Na enem od posnetkov je videti dekle, okoli nje pa je slišati množico, ki skandira "Smrt diktatorju", kar je namenjeno vrhovnemu voditelju ajatoli Ali Hameneju.

Mati Nasrin je varnostne sile obtožila, da so umorile njeno hčerko, vendar državni uradniki trdijo, da je umrla, ko so jo delavci vrgli z gradbišča stavbe, poroča BBC. S tem trdijo, da njena smrt ni povezana s protesti. Nikina družina je povedala, da so njeno truplo našli v mrtvašnici deset dni po tem, ko je bila pogrešana, in da so jim uradniki dovolili videti njen obraz le za nekaj sekund, da bi jo lahko identificirali. Sestra Ataš je tudi povedala, da so ji pripadniki revolucionarne garde povedali, da je bila Nika pet dni pri njih v priporu, nato pa so jo predali zaporniškim oblastem.

Prejšnji teden je iranska državna televizija predvajala zamegljene posnetke, na katerih je bilo videti najstnico, kako hodi po ulici in skozi vrata vstopi v stavbo. Identificirali so jo kot Niko.

Vendar je Nasrin v ponedeljek za BBC povedala, da oseba na video posnetku ni njena hči. Tudi drugi vir blizu družine je dejal, da ne hodi kot Nika. Družino so prisilili k lažnim izjavam Nasrin je tudi trdila, da so njeno sestro Ataš in brata Mohsena med priporom prisilili k lažnim izjavam o Nikini smrti. "Grozili so, da bodo pridržali štiriletnega otroka mojega brata," je dejala. Mohsena so prejšnjo sredo zvečer prikazali na televiziji, kako je govoril proti trenutnim protestom, medtem ko mu je nekdo zunaj kamere šepetal: "Povej to, lopov!" Medtem so videli Atašo, ki je dejala, da je Nika umrla, ko so jo vrgli iz stavbe. Po izjavah sta bila izpuščena.

"Tako kot Nika tudi jaz že od otroštva nasprotujem obveznemu hidžabu. Vendar moja generacija ni bila dovolj pogumna, da bi protestirala. Ljudje moje starosti so se sprijaznili z leti zatiranja, ustrahovanja in poniževanja, moja hči pa je protestirala in imela je vso pravico, da to stori," je za BBC povedala mati Nasrin. Generacija Z, ki je opredeljena kot generacija, rojena med letoma 1997 in 2012, je v ospredju protestov, ki jih je sprožila smrt 22-letne Mahse Amini, ki jo je pridržala moralna policija, ker naj bi kršila strogi zakon Islamske republike, ki zapoveduje nošenje hidžaba.