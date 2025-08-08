Svetli način
Objavljena prva napoved: zima bo letos prinesla več snega

Ljubljana, 08. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Spletni portal Severe Weather Europe je objavil prvo dolgoročno vremensko napoved za prihajajočo zimo. Evropa bi lahko v prihajajočih zimskih mesecih doživela eno bolj značilnih zim zadnjega desetletja.

Dolgoročne meteorološke napovedi, ki temeljijo na ključnih stratosferskih in tropskih pojavih, nakazujejo povečano verjetnost za hladne izbruhe, pogostejše sneženje in dolgotrajnejša obdobja nizkih temperatur. Čeprav so takšne napovedi še vedno precej negotove, strokovnjaki opozarjajo na več dejavnikov, ki bi lahko to zimo močno zaznamovali vreme na evropskem kontinentu.

Eden ključnih igralcev je t. i. stratosferski polarni vrtinec, ki se vsako zimo oblikuje nad Arktiko in vpliva na kroženje hladnega zraka nad severno poloblo. Ko je vrtinec močan in stabilen, hladen zrak ostaja ujet nad severnimi zemljepisnimi širinami. A če se ta vrtinec oslabi ali celo razbije, lahko hladen arktični zrak prodre daleč proti jugu, vse do Evrope. Trenutne simulacije kažejo, da bi lahko do tega prišlo v drugi polovici zime, kar bi močno povečalo možnost izjemno hladnih obdobij, poroča Severe Weather Europe.

Pomembno vlogo bo imelo tudi kvazi binealno nihanje (QBO), ki vpliva na smer vetrov v stratosferi nad ekvatorjem. Približno vsakih 17 mesecev ti vetrovi popolnoma obrnejo smer. Trenutno QBO prehaja v vzhodno fazo, kar po podatkih prejšnjih let, pogosto sovpada z večjo nestabilnostjo polarnega vrtinca in posledično hladnimi zimami. Podobni pogoji so v preteklosti že povzročili izrazito mrzle zime v Evropi.

Večja verjetnost snega v nižinah

Severe Weather Europe piše, da bi to lahko v praksi pomenilo več pogostih prodorov hladnega zraka v severno, osrednjo in zahodno Evropo, kar bi povečalo verjetnost snega tudi v nižinah. Obenem lahko pričakujemo hladnejše in bolj suhe pogoje v nekaterih delih južne Evrope, medtem ko bo severozahod celine pod vplivom pogostejših atlantskih vremenskih sistemov.

Če se bodo trenutne projekcije uresničile, lahko v Sloveniji in širši regiji pričakujemo bolj tradicionalno zimo, z več snega in občutno nižjimi temperaturami od povprečja v zadnjih letih. Za končne napovedi pa bo ključno spremljanje razvoja v jesenskih mesecih.

