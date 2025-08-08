Objavljena prva napoved: zima bo letos prinesla več snega

Dolgoročne meteorološke napovedi, ki temeljijo na ključnih stratosferskih in tropskih pojavih, nakazujejo povečano verjetnost za hladne izbruhe, pogostejše sneženje in dolgotrajnejša obdobja nizkih temperatur. Čeprav so takšne napovedi še vedno precej negotove, strokovnjaki opozarjajo na več dejavnikov, ki bi lahko to zimo močno zaznamovali vreme na evropskem kontinentu.

Eden ključnih igralcev je t. i. stratosferski polarni vrtinec, ki se vsako zimo oblikuje nad Arktiko in vpliva na kroženje hladnega zraka nad severno poloblo. Ko je vrtinec močan in stabilen, hladen zrak ostaja ujet nad severnimi zemljepisnimi širinami. A če se ta vrtinec oslabi ali celo razbije, lahko hladen arktični zrak prodre daleč proti jugu, vse do Evrope. Trenutne simulacije kažejo, da bi lahko do tega prišlo v drugi polovici zime, kar bi močno povečalo možnost izjemno hladnih obdobij, poroča Severe Weather Europe.