Objavljene Trumpove davčne napovedi, leta 2020 ni plačal davka

Trump se je na objavo že odzval, v objavi na omrežju Truth Social pa dejal, da "demokrati tega nikoli ne bi smeli storiti, vrhovno sodišče tega ne bi smelo nikoli odobriti" in da "bo to bo vodilo v grozljive stvari za toliko ljudi".

Po večletnih pravnih bitkah je odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa v javnosti objavil šestletne davčne napovedi nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa . Prejšnji teden so namreč na na strankarskem glasovanju z veliko večino izglasovali, da bo do javne objave prišlo, a niso podali točnega datuma, saj so iz več tisoč strani dolgih dokumentov morali izločiti občutljive osebne podatke, kot so številke socialnega zavarovanja.

Prav tako je objavo označil za lov na čarovnice in zagotovil, da iz podatkov ne bo mogoče veliko izvedeti – razen tega, da se je uspešno izogibal plačevanju davkov s prijavljanjem milijonskih izgub iz poslovanja in letnih deficitov, kar pa je že pred tem odkril časnik New York Times.

Trump je od leta 2016 skrival svoje davčne napovedi in tako prekinil tradicijo njihovih objav s strani vseh predsedniških kandidatov. Sprva je trdil, da je tarča revizije in jih zato ne sme objaviti. Vendar bi jih lahko, revizijo pa so v času njegovega vodenja države tako ali tako po tihem prekinili.

Leta 2020 ni plačal nobenih davkov

Minuli teden objavljeno delno poročilo je pokazalo, da Trump npr. leta 2020 ni plačal nobenih davkov, saj je prijavil za kar 15 milijonov dolarjev poslovne izgube. Za dober milijon dolarjev so ga "obrali" le v letih 2018 in 2019, ko je bil predsednik ZDA, medtem ko je v letih 2016 in 2017 zvezni davkariji odštel le za bogataša neverjetnih 750 dolarjev. Povprečen Američan je leta 2017 plačal 12.200 dolarjev davkov.

Objava davčnih napovedi odnosa Američanov do Trumpa ne bo bistveno spremenila, saj ga bodo tisti, ki ga podpirajo, podpirali še naprej.