Objavljeni novi posnetki luksuznega dvorca, ki Orbana postavljajo na laž

40 kilometrov zahodno od Budimpešte stoji dvorec Hatvanpuszta, ki je v lasti družine Orban. Madžarski premier trdi, da gre zgolj za kmetijo v lasti njegovega očeta, neodvisni poslanec pa ga s posnetki in fotografijami postavlja na laž. Stanovanjski objekt, podoben hotelu, razkošen dvorec, ogromna knjižnica, restavracija, celo zasebni živalski vrt in podzemni hodniki ... Da so vse to zgradili, so morali porušiti objekte zgodovinske in arhitekturne vrednosti. Stroji pa še kar naprej brnijo.

Podeželsko posestvo Hatvanpuszta je v 19. stoletju dal zgraditi avstrijski nadvojvoda Jožef Habsburško-Lotarinški in zaradi svojega zgodovinskega pomena velja za zaščiteno območje, v katerega gradbeni posegi niso dovoljeni. Njegova vrednost je ocenjena na 30 milijonov dolarjev (slabih 26 milijonov evrov). A pravila, kot kaže, ne veljajo za družino Orban, ki je posestvo kupila leta 2011 in ga registrirala kot kmečko posestvo brez posebne funkcije. Vendar pa javno dostopni dokumenti kažejo, da je del posestva registriran kot stanovanjska stavba. "Orbán in njegova družina so zahtevali uradno energetsko izkaznico za stanovanjsko stavbo v Hatvanpuszti! Razumete? Ne za napol dokončano kmetijo, ampak za novozgrajeno, dokončano stanovanjsko stavbo," je na svojem Facebooku zapisal neodvisni poslanec Ákos Hadházy in pripomnil, da je "lažje ujeti lažnivega predsednika vlade kot hromega psa".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Saj ne, da bi bila zadeva vprašljiva za tiste, ki so dvorec videli v živo ali na fotografijah, je še dodal Hadházy in objavil fotografije izpred štirih let. "Kaj skrivajo debela železna vrata v podzemni dvorani dvorca Hatvanpuszta? Po besedah gradbenega delavca, ki je pred leti posnel fotografijo, je bil v sobi za vrati ogromen sef, a ga ni imel časa fotografirati ...

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Med gradnjo so veljali strogi varnostni ukrepi, da nihče od delavcev ni posnel fotografij. Delavcem so ob vstopu vzeli telefone in jim grozili. Hadházy pravi, da je videl fotografije notranjosti stavb, ki so bile osupljive, vendar jih oseba, ki jih je posnela, ni upala deliti javno. "Na podlagi doslej objavljenih slik lahko povem, da je od štirih stavb v kompleksu ena hotelu podobna stanovanjska stavba s številnimi sobami, druga je luksuzen dvorec, opremljen s starinskim pohištvom, tretja je ogromna knjižnica z galerijo in kaminom, četrta pa ima veliko kuhinjo, restavracijo in skupne prostore. Stavbe so med seboj povezane s podzemnimi hodniki," je naštel.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Bralcu madžarskega portala Telex je uspelo posestvo posneti z dronom, posnetek pa kaže, koliko se je Hatvanpuszta spremenila v primerjavi s prvotnim videzom. Pod pločniki naj bi bili napeljani grelniki, zaradi katerih se sneg stopi sam in ga ni treba odmetavati. Zunaj se nahaja zasebni živalski vrt, po katerem tekajo zebre, in vrt s palmami.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči