Tujina

Objavljeni novi posnetki luksuznega dvorca, ki Orbana postavljajo na laž

Budimpešta, 12. 08. 2025 14.54 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
U.Z.
Komentarji
39

40 kilometrov zahodno od Budimpešte stoji dvorec Hatvanpuszta, ki je v lasti družine Orban. Madžarski premier trdi, da gre zgolj za kmetijo v lasti njegovega očeta, neodvisni poslanec pa ga s posnetki in fotografijami postavlja na laž. Stanovanjski objekt, podoben hotelu, razkošen dvorec, ogromna knjižnica, restavracija, celo zasebni živalski vrt in podzemni hodniki ... Da so vse to zgradili, so morali porušiti objekte zgodovinske in arhitekturne vrednosti. Stroji pa še kar naprej brnijo.

Podeželsko posestvo Hatvanpuszta je v 19. stoletju dal zgraditi avstrijski nadvojvoda Jožef Habsburško-Lotarinški in zaradi svojega zgodovinskega pomena velja za zaščiteno območje, v katerega gradbeni posegi niso dovoljeni. Njegova vrednost je ocenjena na 30 milijonov dolarjev (slabih 26 milijonov evrov).

A pravila, kot kaže, ne veljajo za družino Orban, ki je posestvo kupila leta 2011 in ga registrirala kot kmečko posestvo brez posebne funkcije.

Vendar pa javno dostopni dokumenti kažejo, da je del posestva registriran kot stanovanjska stavba. "Orbán in njegova družina so zahtevali uradno energetsko izkaznico za stanovanjsko stavbo v Hatvanpuszti! Razumete? Ne za napol dokončano kmetijo, ampak za novozgrajeno, dokončano stanovanjsko stavbo," je na svojem Facebooku zapisal neodvisni poslanec Ákos Hadházy in pripomnil, da je "lažje ujeti lažnivega predsednika vlade kot hromega psa".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Saj ne, da bi bila zadeva vprašljiva za tiste, ki so dvorec videli v živo ali na fotografijah, je še dodal Hadházy in objavil fotografije izpred štirih let. "Kaj skrivajo debela železna vrata v podzemni dvorani dvorca Hatvanpuszta? Po besedah gradbenega delavca, ki je pred leti posnel fotografijo, je bil v sobi za vrati ogromen sef, a ga ni imel časa fotografirati ... 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med gradnjo so veljali strogi varnostni ukrepi, da nihče od delavcev ni posnel fotografij. Delavcem so ob vstopu vzeli telefone in jim grozili. Hadházy pravi, da je videl fotografije notranjosti stavb, ki so bile osupljive, vendar jih oseba, ki jih je posnela, ni upala deliti javno. "Na podlagi doslej objavljenih slik lahko povem, da je od štirih stavb v kompleksu ena hotelu podobna stanovanjska stavba s številnimi sobami, druga je luksuzen dvorec, opremljen s starinskim pohištvom, tretja je ogromna knjižnica z galerijo in kaminom, četrta pa ima veliko kuhinjo, restavracijo in skupne prostore. Stavbe so med seboj povezane s podzemnimi hodniki," je naštel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bralcu madžarskega portala Telex je uspelo posestvo posneti z dronom, posnetek pa kaže, koliko se je Hatvanpuszta spremenila v primerjavi s prvotnim videzom. Pod pločniki naj bi bili napeljani grelniki, zaradi katerih se sneg stopi sam in ga ni treba odmetavati. Zunaj se nahaja zasebni živalski vrt, po katerem tekajo zebre, in vrt s palmami. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spletni portal HVG.hu je poročal, da je Orbanova družina porušila velik del te zgodovinske stavbe in na njenem mestu zgradila luksuzne nepremičnine. Zaradi nenehnih prenov so bili porušeni marsikateri elementi zgodovinske in arhitekturne vrednosti. Dela na posestvu pa še naprej potekajo.

Hadházy je v soboto v bližini posestva organiziral protest, a na kraj je prihitela policija, ki nikomur ni dovolila, da bi se približal Hatvanpuszti.

Omeniti velja, da opozicijski politiki na Madžarskem trdijo, da je Orbanova družina od njegovega prihoda na oblast leta 2010 znatno povečala svoje premoženje. Med drugim so Orbanov oče, zet in prijatelj iz otroštva v zadnjih 15 letih postali milijarderji.

Vodja opozicije Péter Magyar je obljubil, da bo – če bo zmagal na parlamentarnih volitvah prihodnje leto – zahteval preiskavo o premoženju sedanjih in nekdanjih članov vlade, začeli pa bodo prav s Hatvanpuszto". "Nacionalni urad za sledenje in zaščito premoženja bo lahko zahteval vse informacije od organov za izdajo dovoljenj in oddelka za varstvo spomenikov ter zaslišal delavce na gradbišču Viktorja Orbana," je izjavil Magyar.

Orban je sicer že večkrat zanikal kakršne koli kriminalne aktivnosti, posestvo Hatvanpuszta pa je označil za kmetijo, ki je v lasti njegovega očeta.

orban dvorec Hatvanpuszta kmetijsko posestvo posnetki
KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
12. 08. 2025 16.24
Je pa neverjetno, da je tole, kar je dalo sezidati vse te zadeve na tem posestvu, predsednik DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE !!!!! Tako koruptiven, da bolj ne bi mogel biti. Tole je pravi froc od botra putlerja in njegovimi palačami ob Črnem morju, sredi sibirske divjine in še marsikje. Putler ga je več kot odlično nagradil za vse dosedanje delo "bremzanja" delovanja EU, metanja polen pod noge vsem ostalim 27. članicam, itd. Tole bi moralo v širokem loku leteti ven iz EU. Ali pa naj Madžari opravijo z njim tako kot so Ukrajinci z Janukovičem, ki je ravno tako kot tale, veselo zidal zase in za člane svoje familije ultra bogate palače, celo repliko galeje si je omislil na ribniku... danes pa je njegova palača Mezhyhirya muzej korupcije, odprt za javnost, ki se lahko vsak dan prepriča kakšne posledice ima korupcija za državo. In organ je očitno prav tako podlegel bogatemu, a zločinskemu stričku putlerju.
ODGOVORI
0 0
frenk707
12. 08. 2025 16.17
+2
Tudi muzej si je zaželel,... tako kot ivan.
ODGOVORI
2 0
?uknaveji
12. 08. 2025 16.16
+4
Še en razlog, zakaj tako vneto podpira avtokrate izven EU. Da bo imel kam zbrisat, ko/če zmaga Magyar in se bodo začele preiskave izvora očetovega/zetovega večmilijardnega premoženja.
ODGOVORI
4 0
Zvočnik
12. 08. 2025 16.15
+3
Bolnikov prijatelj in njihove krščanske vrednote.
ODGOVORI
3 0
nikita50
12. 08. 2025 16.14
+2
Opla ko to gleda JJ ugotovi, da je njegov mentor zelo bogat, ne pa njeva trenta za katero se je več kot deset let vlačil po sodišču.
ODGOVORI
2 0
Pujček
12. 08. 2025 16.12
-1
Navodila z Brusla. Koliko dvorcev ima Ursula? Koliko milijard je šlo iz Pfizerja v njen žep.
ODGOVORI
2 3
spam1
12. 08. 2025 16.10
-2
Samo foušarija, samo klošarji nimajo zebre doma
ODGOVORI
1 3
Dejan
12. 08. 2025 16.09
+2
tole je samo eden od razlogov, da oblastniki pri svojih ovcah spodbujajo "domoljubje", ker le kako bi oblastniki prišli do vsega tega, če njihove ovčice ne bi "branile dom" ,s čemer v resnici branijo oblast teh oblastnikov. Branijo jo pa lahko samo borbeni ljudje , ne tam ene mevže, zagledane v svoj spol, zato se spodbuja še pljuvanje čez te mevže
ODGOVORI
2 0
Zmaga Ukrajini
12. 08. 2025 16.09
+3
Hahahahah,... tudi ta je postavil samo "sušilnico sadja", a ne? No, pa "sušilnica sadja" je imela zadaj realno zaslužen denar, ... verjetno. Problem je bila "samo" črna gradnja". Tule je pa tole tipičen primer, kako človek z žulji svojega dela in pridnim šparanjem, lahko na stara leta sezida hiško.🤣🤣🤣 In stavit grem kar hočete, da je tu notri (tudi, ali pa izključno) denar orbanovega botra putlerja. Orban se ne izpostavlja zastonj v EU in blokira delovanje EU zaradi putlerja. Naš arestant po pozelenel od zavisti,... pa tako je hitel čestitat donaltu, in se hodil slikat "kao" na obisku Ukrajine,... ter se vozakal z jahto naših največjih lobistov na Mavriciju,... pa nič. Samo neke ruševine v Trenti. Ajejejej, ... pa bi mu orbanof povedal kako se tem rečem streže. Evo, kakšna bajtica,... kar vidim kmetiča v gnojnih škornjih, ki je strumno zakoračil proti kuhinji.🤣🤣🤣
ODGOVORI
5 2
Samo navijač
12. 08. 2025 16.08
-2
Blablabla..... D.hali ki nezakonito vstopa v Evropo,ali pa malo drugacr s pomocjo neke kvazi evropske liberalne izdajalske klike se te smeti kopicijo po celi Evropi. No Orban jih je našut..l v tazdnjo . Eden redkih,morda se Fico.
ODGOVORI
3 5
anatomija
12. 08. 2025 16.03
+3
Podobna posestev , ki jo je imel odstavljeni Ukrajinski predsednik Janković . Zato se pa sedaj toliko prilizuje Putinu ker upa na azil v Rusiji in da bo Ruska vojska taki kot v Ukrajini tudi na Madžarskem naredila državni udar , in Orban se bo lahko vrnil na stolček in bo nadaljeval s krajo
ODGOVORI
6 3
FIRBCA
12. 08. 2025 16.01
+0
kaj to kazejo od zavisti al fovsije ko se ne morejo ven metat. Problem ce nakrades pa da sosed ne more videti.
ODGOVORI
2 2
fotr80
12. 08. 2025 15.55
+4
jajotove mokre sanje...
ODGOVORI
8 4
ACC0
12. 08. 2025 15.52
+10
menjava oblasti je vedno in povsod dobrodošla.
ODGOVORI
10 0
Juzles Iters
12. 08. 2025 15.43
+1
Zelo lep dvorec oziroma posest. Ded ima okus.
ODGOVORI
5 4
Odgovorno
12. 08. 2025 15.42
+8
Kaj kajtacga?? Da politiki lazejo? To je vendar le kmetija starega ocka... kaj ne vidiste??
ODGOVORI
8 0
Primula1
12. 08. 2025 15.46
+10
Podobno kot slovenske sušilnice sadja.
ODGOVORI
11 1
Primula1
12. 08. 2025 15.39
+5
Janehbje navaden klošar. V 35 letih mu nikakor ne uspe doseči svojega idola Josipa Broza, kakor je to uspelo očitno Orbanum ki je ravno tako "bivši" komunist. Janezu je uspelo edino "kupiti" podetijo v Lepeni, pa še tega ni znal zmešetariti. Nesposobnež 1. klase!
ODGOVORI
9 4
Uporabnik1539232
12. 08. 2025 15.38
-6
Edino pravilno, če lahko, zakaj ne.
ODGOVORI
2 8
Primula1
12. 08. 2025 15.45
+1
Maloumnež
ODGOVORI
3 2
Slovenska pomlad
12. 08. 2025 15.37
+11
Organ je skromen kot njegov učenec črni Janša.
ODGOVORI
13 2
fljfo
12. 08. 2025 15.38
+7
...in tako kot njegov šef iz Kremlja...
ODGOVORI
8 1
300 let do specialista
12. 08. 2025 15.33
-5
Skromen domek napram nakradenim levičarskim bogastvom😄
ODGOVORI
7 12
