Objavljeni novi posnetki luksuznega dvorca, ki Orbana postavljajo na laž

Podeželsko posestvo Hatvanpuszta je v 19. stoletju dal zgraditi avstrijski nadvojvoda Jožef Habsburško-Lotarinški in zaradi svojega zgodovinskega pomena velja za zaščiteno območje, v katerega gradbeni posegi niso dovoljeni. Njegova vrednost je ocenjena na 30 milijonov dolarjev (slabih 26 milijonov evrov).
A pravila, kot kaže, ne veljajo za družino Orban, ki je posestvo kupila leta 2011 in ga registrirala kot kmečko posestvo brez posebne funkcije.
Vendar pa javno dostopni dokumenti kažejo, da je del posestva registriran kot stanovanjska stavba. "Orbán in njegova družina so zahtevali uradno energetsko izkaznico za stanovanjsko stavbo v Hatvanpuszti! Razumete? Ne za napol dokončano kmetijo, ampak za novozgrajeno, dokončano stanovanjsko stavbo," je na svojem Facebooku zapisal neodvisni poslanec Ákos Hadházy in pripomnil, da je "lažje ujeti lažnivega predsednika vlade kot hromega psa".
Saj ne, da bi bila zadeva vprašljiva za tiste, ki so dvorec videli v živo ali na fotografijah, je še dodal Hadházy in objavil fotografije izpred štirih let. "Kaj skrivajo debela železna vrata v podzemni dvorani dvorca Hatvanpuszta? Po besedah gradbenega delavca, ki je pred leti posnel fotografijo, je bil v sobi za vrati ogromen sef, a ga ni imel časa fotografirati ...
Med gradnjo so veljali strogi varnostni ukrepi, da nihče od delavcev ni posnel fotografij. Delavcem so ob vstopu vzeli telefone in jim grozili. Hadházy pravi, da je videl fotografije notranjosti stavb, ki so bile osupljive, vendar jih oseba, ki jih je posnela, ni upala deliti javno. "Na podlagi doslej objavljenih slik lahko povem, da je od štirih stavb v kompleksu ena hotelu podobna stanovanjska stavba s številnimi sobami, druga je luksuzen dvorec, opremljen s starinskim pohištvom, tretja je ogromna knjižnica z galerijo in kaminom, četrta pa ima veliko kuhinjo, restavracijo in skupne prostore. Stavbe so med seboj povezane s podzemnimi hodniki," je naštel.
Bralcu madžarskega portala Telex je uspelo posestvo posneti z dronom, posnetek pa kaže, koliko se je Hatvanpuszta spremenila v primerjavi s prvotnim videzom. Pod pločniki naj bi bili napeljani grelniki, zaradi katerih se sneg stopi sam in ga ni treba odmetavati. Zunaj se nahaja zasebni živalski vrt, po katerem tekajo zebre, in vrt s palmami.
Spletni portal HVG.hu je poročal, da je Orbanova družina porušila velik del te zgodovinske stavbe in na njenem mestu zgradila luksuzne nepremičnine. Zaradi nenehnih prenov so bili porušeni marsikateri elementi zgodovinske in arhitekturne vrednosti. Dela na posestvu pa še naprej potekajo.
Hadházy je v soboto v bližini posestva organiziral protest, a na kraj je prihitela policija, ki nikomur ni dovolila, da bi se približal Hatvanpuszti.
Omeniti velja, da opozicijski politiki na Madžarskem trdijo, da je Orbanova družina od njegovega prihoda na oblast leta 2010 znatno povečala svoje premoženje. Med drugim so Orbanov oče, zet in prijatelj iz otroštva v zadnjih 15 letih postali milijarderji.
Vodja opozicije Péter Magyar je obljubil, da bo – če bo zmagal na parlamentarnih volitvah prihodnje leto – zahteval preiskavo o premoženju sedanjih in nekdanjih članov vlade, začeli pa bodo prav s Hatvanpuszto". "Nacionalni urad za sledenje in zaščito premoženja bo lahko zahteval vse informacije od organov za izdajo dovoljenj in oddelka za varstvo spomenikov ter zaslišal delavce na gradbišču Viktorja Orbana," je izjavil Magyar.
Orban je sicer že večkrat zanikal kakršne koli kriminalne aktivnosti, posestvo Hatvanpuszta pa je označil za kmetijo, ki je v lasti njegovega očeta.
