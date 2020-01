Objavljeni posnetki, ki naj bi prikazovali trenutek sestrelitve ukrajinskega letala

V ZDA, Kanadi in Avstraliji že skoraj z gotovostjo trdijo, da je ukrajinsko letalo, ki je v sredo zjutraj po lokalnem času zapuščalo teheransko letališče, pomotoma sestrelila iranska protiletalska obramba , ki je bila na preži pred ameriškimi povračilnimi ukrepi za napad na oporišča v Iraku. Avstralski premier Scott Morrison je povedal, da znaki sicer kažejo, da "ni šlo za namerno dejanje". Dejal je, da je Avstralija dobila podobne obveščevalne podatke kot Združene države Amerike in Kanada."Gre za grozen, grozen dogodek. Poskušali bomo pomagati po naši moči."

Objavljeni videoposnetek naj bi bil avtentičen, saj so nekateri prepoznali zgradbe v teheranskem predmestju Parand. Ukrajinsko letalo je strmoglavilo le malce severneje od omenjenega naselja. Domnevnega avtorja posnetka Narimana Ghariba je sicer za dodatna pojasnila kontaktiral CNN, a kot so sporočili, odgovora niso prejeli. Medtem je bil objavljen še en posnetek, ki prikazuje eksplozijo ob padcu letala.

Premier je še dodal, da si Avstralija prizadeva za polno in transparentno preiskavo dogodka, pri tem pa so zelo pomembni podatki iz črne skrinjice. Domnevni posnetki, ki so jih objavili vsi večji ameriški mediji, kot vse kaže prikazujejo trenutek, ko je raketa zemlja-zrak zadela potniško letalo, ki je vzletalo z letališča. Kot zaenkrat kaže, naj bi se aktiviral avtomatiziran sistem zračne obrambe in izstrelil raketo proti cilju, ki ga je prepoznal kot sovražnega. Šlo naj bi za raketo 9M330, ki jo je izstrelil protiletalski sistem Tor-1 (Nato koda SA-15) sovjetske izdelave.

Iranske oblasti še vedno trdijo, da je na letalu prišlo do tehnične okvare motorja, pilot pa je skušal obrniti in se vrniti na letališče, a je Boeing 737-800 strmoglavil. So pa iz Teherana sporočili, da so k preiskavi v Iran povabili tako Boeing, Ukrajino kot tudi ameriške preiskovalce, ki bodo lahko preiskali vzroke za strmoglavljenje letala, v katerem je življenje izgubilo 176 oseb. Predstavnik zunanjega ministrstva Abbas Mousavi je še dodal, da so dobrodošli tudi vsi strokovnjaki iz držav umrlih potnikov.