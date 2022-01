Med največjimi globalnimi grožnjami tudi odkrivanje vesolja

Poročilo za leto 2022 razkriva, da so tri največje globalne grožnje še vedno – nezadostno ukrepanje glede klimatskih sprememb, ekstremni vremenski dogodki in izguba biodiverzitete.

Zaradi epidemije oziroma pandemije covida-19 se je povečalo družbeno in okoljsko tveganje, še posebej v lanskem letu. Najbolj na račun povečane erozije družbenih odnosov ter krize preživetja. Prav tako se je bistveno poglobila dolžniška kriza, poslabšala kibernetska varnost, neenakost na področju digitalnosti ter poslabšal odnos do znanosti.

Nalezljive bolezni in z njimi povezane epidemije so sicer šele na šestem mestu, a strokovnjaki, ki so bili vključeni v pripravo poročila, opozarjajo, da je epidemija, v kateri se je leta 2020 znašel svet, še poslabšala stanje in upočasnila ukrepanje za zmanjševanje tveganja na ostalih področjih.

Po podatkih poročila so med petimi najbolj zaskrbljujočimi tveganji za našo družbo in svet v prihodnjih dveh letih erozija socialnih odnosov, ogroženost preživetja in poslabšanje mentalnega zdravja.

Fiskalne težave, s katerimi se soočajo posamezne vlade, s seboj, vsaj, kar se tiče srednjeročnih obetov, prinašajo gospodarska tveganja, kot sta dolžniška kriza in prenapihovanje premoženjskega balona. V dolgoročnem obdobju so zaskrbljujoča tudi geopolitična in tehnološka tveganja – med njimi pa boj za naravne vire, kibernetski kriminal in geoekonomska neenakost. Največ škode naj bi ljudje in naš planet na dolgi rok utrpeli zaradi okoljevarstvenega tveganja, temu pa sledi družbeno tveganje. Poročilo razkriva tudi veliko razočaranje sodelujočih nad učinkovitostjo mednarodnih prizadevanj za zmanjšanje tveganja. Kot področja z najučinkovitejšimi prizadevanji za zmanjšanje tveganja pa so ocenili trgovino, mednarodni kriminal in orožje za množično uničevanje. Področja, kjer je mednarodna skupnost zaspala in sploh še ni začela ukrepati, pa so po mnenju vprašanih umetna inteligenca, odkrivanje vesolja, čezmejni kibernetski napadi in širjenje dezinformacij ter migracije in begunci.

Ekstremni vremenski pojavi in nezadostno podnebno ukrepanje sta glavni tveganji – tako v kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih obetih.

Le 11 odstotkov vseh, vključenih v pripravo poročila, je ocenilo, da je svet v fazi pospešenega globalnega okrevanja, ki naj bi ga dosegli leta 2024. Kar 89 odstotkov je mnenja, da so kratkoročni obeti izredno slabi, nestanovitni in celo katastrofalni. Kar 84 odstotkov je glede prihodnosti zelo zaskrbljenih, kar pa po mnenju strokovnjakov zna zelo negativno vplivati na celotno sposobnost ukrepanja družbe, saj bi lahko tako zelo razširjeni pesimizem ustvaril cikel razočaranja, zaradi katerega je ukrepanje še bolj zahtevno.

Pandemija močno zarezala v družbo

Avtorji poročila ugotavljajo, da zaradi neenakomernih poti okrevanja družba tvega nastanek različnih prednostnih nalog in politik v času, ko bi morale družbe in mednarodna skupnost sodelovati, da bi ustavili širjenje koronavirusa in zacelili brazgotine pandemije. V nekaterih družbah so zaradi dobrega dostopa do cepiv, razvoja digitalizacije in vrnitvi k predpandemični gospodarski rasti boljši obeti za letošnje leto in leta, ki mu bodo sledila. Žal je še vedno veliko tistih družb, ki bodo zaradi trenutne situacije še desetletja obremenjene, zlasti na račun slabe dostopnosti do cepiv in zapoznelega digitalnega razvoja.

Najresnejši izziv stagnacija gospodarstva

Po mnenju avtorjev poročila je pred današnjo družbo najresnejši izziv, to je gospodarska stagnacija. Makroekonomski obeti ostajajo šibki, napovedi za svetovno gospodarstvo do leta 2024 so slabe, saj naj bi bila gospodarska rast kar za 2,3 odstotka nižja od rasti, ki bi jo imeli, če ne bi bilo pandemije. Cene surovin, inflacija in dolg rastejo tako v razvitem svetu kot v deželah v razvoju. Pandemija in njene gospodarske posledice še naprej dušijo sposobnost držav, da obvladujejo virus in omogočajo trajnostno okrevanje. Neuravnotežen trg dela, protekcionistične politike, vse večje razlike v izobraževanju ter ekonomske posledice pandemije vodijo svet na različne poti.

Hkrati opozarjajo, da se vlade, podjetja in pa družba soočajo z vedno večjimi pritiski, ko poskušajo preiti na družbo brez škodljivih emisij. Medtem ko je res, da bi intenziven in hiter prehod ublažil dolgoročne okoljske posledice, pa svarijo, da bi lahko imel resne kratkoročne posledice, kot je opustitev delovnih mest v industriji, s čimer tvegajo sprožitev socialnih in geopolitičnih trenj. V nasprotju pa bi počasnejši prehod pomenil podaljševanje okoljske degradacije ter globalno neenakost. Neenotni pristopi v posameznih državah in sektorjih pa v obeh scenarijih ustvarjajo vedno več ovir za sodelovanje.