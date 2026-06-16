Objem za Zelenskega, previdnost do Trumpa

Trump je ob prihodu zatrdil, da je sporazum z Iranom že podpisan, uradna potrditev pa naj bi sledila v petek. Po njegovih besedah se ladijski promet skozi Hormuško ožino že postopoma obnavlja, do konca tedna pa naj bi bila ena najpomembnejših svetovnih pomorskih poti znova povsem odprta.

"Zelo sem vesel, da lahko povem, da je sporazum podpisan. Hormuška ožina je že delno odprta. V petek bo povsem odprta," je dejal Trump.

Medtem ko je Bela hiša dogovor predstavila kot pomemben diplomatski uspeh, so evropski voditelji precej bolj previdni.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da Evropa želi "trden, resen in dokončan sporazum", evropski diplomati pa naj bi Trumpa opozorili, da bi lahko preveč površinski dogovor dolgoročno celo utrdil iranski jedrski in raketni program.

Na delovnem kosilu voditeljev so razpravljali tudi o varni ponovni vzpostavitvi pomorskega prometa skozi Hormuško ožino, kjer naj bi po informacijah iz diplomatskih virov razmišljali celo o francosko-britanski pomorski misiji za zaščito plovbe.