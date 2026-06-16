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Objem za Zelenskega, previdnost do Trumpa

Pariz, 16. 06. 2026 12.20 pred 11 minutami 3 min branja 2

Avtor:
N.Š.
Srečanje G7

V francoskem Évian-les-Bainsu se nadaljuje vrh skupine G7, ki ga letos gosti francoski predsednik Emmanuel Macron. Čeprav so v ospredju pogovorov vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, pa je dogajanje zaznamoval predvsem ameriški predsednik Donald Trump, ki je na vrh prispel okrepljen z novico o preliminarnem dogovoru med Washingtonom in Teheranom za končanje širšega konflikta z Iranom.

Trump je ob prihodu zatrdil, da je sporazum z Iranom že podpisan, uradna potrditev pa naj bi sledila v petek. Po njegovih besedah se ladijski promet skozi Hormuško ožino že postopoma obnavlja, do konca tedna pa naj bi bila ena najpomembnejših svetovnih pomorskih poti znova povsem odprta.

"Zelo sem vesel, da lahko povem, da je sporazum podpisan. Hormuška ožina je že delno odprta. V petek bo povsem odprta," je dejal Trump.

Medtem ko je Bela hiša dogovor predstavila kot pomemben diplomatski uspeh, so evropski voditelji precej bolj previdni.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da Evropa želi "trden, resen in dokončan sporazum", evropski diplomati pa naj bi Trumpa opozorili, da bi lahko preveč površinski dogovor dolgoročno celo utrdil iranski jedrski in raketni program.

Na delovnem kosilu voditeljev so razpravljali tudi o varni ponovni vzpostavitvi pomorskega prometa skozi Hormuško ožino, kjer naj bi po informacijah iz diplomatskih virov razmišljali celo o francosko-britanski pomorski misiji za zaščito plovbe.

Zelenski išče podporo in srečanje s Trumpom

Velik del prvega dne vrha je bil namenjen vojni v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prispel v Évian, kjer ga je Macron pričakal z objemom. Ukrajinski voditelj skuša evropske in ameriške partnerje prepričati, da se je položaj Ukrajine na bojišču v zadnjih mesecih izboljšal in da je zdaj pravi trenutek za okrepitev političnega pritiska na Moskvo.

Po navedbah evropskih diplomatov želijo evropske države Trumpa prepričati, da so bile nekatere njegove dosedanje predstave o mirovnem dogovoru preveč naklonjene Rusiji.

"Zdi se, da imamo zdaj skupno analizo, da je Rusija v obrambnem položaju," je po prvem zasedanju dejal eden od evropskih diplomatov.

Trump je po srečanju potrdil, da se bo še danes ločeno sestal z Zelenskim. "Rusija bi morala skleniti dogovor. Videli bomo, kaj lahko naredim," je dejal ameriški predsednik.

Zelenski je že pred začetkom vrha razkril, da je Vladimirju Putinu ponudil neposredno srečanje na vrhu G7 ali celo v Združenih državah Amerike. "Evropa in Združene države so se strinjale. Rusija pa je znova pokazala, da ni pripravljena na pogovore," je dejal ukrajinski predsednik.

Kremelj je odgovoril, da Putin uradnega povabila ni prejel, saj med Moskvo in Kijevom trenutno ne obstajajo uradni komunikacijski kanali.

Trump je sicer ob prihodu v Francijo napovedal, da želi po dogovoru z Iranom svojo pozornost preusmeriti na druge konflikte. Ob Ukrajini je omenil tudi Libanon, kjer si želi doseči trajnejšo stabilizacijo razmer.

V ospredju tudi umetna inteligenca in svetovno gospodarstvo

Poleg vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu voditelji razpravljajo še o globalnih gospodarskih neravnovesjih, trgovinskih sporih in hitrem vzponu umetne inteligence.

Skupina G7, ki združuje ZDA, Kanado, Francijo, Nemčijo, Italijo, Združeno kraljestvo in Japonsko, skupaj ustvari več kot 50 bilijonov dolarjev bruto domačega proizvoda, kar predstavlja skoraj polovico svetovnega gospodarstva.

Čeprav skupina nima formalnih pristojnosti, njena stališča pogosto določajo smer svetovne politike in gospodarstva.

g7 srečanje trump eu

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KOMENTARJI2

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ENDI
16. 06. 2026 12.51
Zelenski je eden redkih voditeljev ki se svaljka po tujini med tem ko ima doma vojno.
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0 0
kovanec
16. 06. 2026 12.48
Treba se je začet korektno pogovarjat s Putinom, sicer se nam težka piše.
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