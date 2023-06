Objemi in solze: osmerica Hrvatov s posvojenimi otroki pristala na Brniku

"Seveda so bile solze. Naši državljani so bili navdušeni nad odločitvijo sodišča," pa je po odločitvi zambijskega sodišča sporočil hrvaški konzul Dario Klasić .

V Ljubljani so jih pričakali svojci, Hrvaška pa je vsem skupaj zagotovila prevoz do doma. Na brniškem letališču jih je poleg domačih pričakal tudi hrvaški veleposlanik v Sloveniji Boris Grigić .

Zambijsko sodišče osmerici Hrvatov na četrtkovem sojenju ni moglo dokazati krivde, zato so jih izpustili na prostost. Po pol leta so tako v petek zvečer sedli na letalo in se odpravili proti domu. Najprej so se ustavili v Dubaju, v Evropo pa prispeli prek brniškega letališča. Z njimi so prišli tudi posvojeni otroci, vendar jih imigracijski oddelek v Zambiji kljub odredbi sodišča še ni izpustil v oskrbo Hrvatov.

Osmerica Hrvatov je konec lanskega leta odpotovala v Zambijo, da bi iz Demokratične republike Kongo odpeljali otroke, stare od enega do treh let. Posvojitve so potrdila tudi hrvaška sodišča, notranje ministrstvo pa je otrokom izdalo hrvaške dokumente.

Kljub temu so hrvaške pare 7. decembra na letališču v Ndoli zaradi sumov o verodostojnosti dokumentov in trgovine z otroki aretirali, ko so nameravali z otroki zapustiti Zambijo.

V zambijskem zaporu so preživeli skoraj sedem tednov, ko so jim 23. januarja odobrili, da se lahko branijo s prostosti. Sodnica je nato na obravnavi 6. februarja sklenila prekiniti sojenje in Hrvat naložila, naj v 48 urah zapustijo Zambijo. A že dan pozneje so hrvaške pare spet vrnili v pripor. Kmalu zatem so jih znova izpustili in dovolili, da se branijo s prostosti, sojenje pa so prestavili na višje sodišče. V četrtek pa je sodišče ugotovilo, da nima dovolj dokazov o njihovi krivdi.