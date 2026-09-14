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Objokani potniki med turbulentnim pristankom kričali: Umrli bomo

Istanbul, 14. 09. 2026 11.50 pred 51 minutami 1 min branja 19

Avtor:
N.L.
Turbulentni pristanek

Za potniki na letalu iz Istanbula do Tunisa je let iz marsikatere nočne more. Letalo družbe Turkish Airlines se je končni destinaciji približevalo ravno v času nevihte. Pristanek so večkrat prestavili, potnike pa je prestrašila močna turbulenca. "Umrli bomo," je med kriki prestrašenih potnikov odmevalo po kabini.

Na letalu je bila tudi Marina Majskaja, ki je dogajanje snemala. Turbulenca je potnike tako prestrašila, da so se številni tesno oklepali svojih sedežev in kričali: "Umrli bomo."

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"Let je bil miren, a stvari so postale popolnoma grozljive takoj, ko smo se začeli spuščati. Še nikoli v življenju me ni bilo tako strah, z mano je bila tudi moja mama," besede prestrašene potnice navaja New York Post.

Prva dva poskusa pristanka sta bila neuspešna, pri tretjem pa so ob naglem spustu potniki dejansko mislili, da strmoglavljajo, je opisala neprijetno izkušnjo.

Razmere jim pristanka na mednarodnem letališču Tunis–Carthage niso dopuščale, pristali so na slabih 100 kilometrov oddaljenem letališču Enfidha–Hammamet.

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KOMENTARJI19

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daiči
14. 09. 2026 13.01
to je sam dobr za njih, od zdj naprej bojo vsaj znal cent zivlene, in nebo ves vse samoumevno
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
14. 09. 2026 13.03
Vso zivljenje se jim je zavrtelo pred njihovimi očmi. Tako hudo je bilo. 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Dolgočasnež
14. 09. 2026 13.01
iskanje pozornosti tudi medtem ko je kao v nevarnosti....kokoš
Odgovori
+1
1 0
Miha1999
14. 09. 2026 13.00
Ja če ni na Facebook - u, pol že ni bilo .
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
14. 09. 2026 12.55
Doživel tako grozljivko pred dobrimi 50 leti na poti v Moskvo. Spili smo vso zalogo alkota, ki so ga imeli na letalu. To je bila moja edina taka izkušnja, kljub veliko letom po svetu.
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+1
1 0
zims
14. 09. 2026 12.55
Sam mal je na makedam zapelu...pa taka panika..
Odgovori
+1
1 0
Zalchi
14. 09. 2026 12.51
Mi smo leteli iz Beograda na Dunaj tako podrtim ATR-jem, da smo bli prepricani, da bo razpadu ( v mirnem vremenu ) Ko smo pristali, sm kušnu asfalt na ploščadi. Od takrat ne letim več
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-3
0 3
Ne hodimnavolitve
14. 09. 2026 12.56
😘 asfalt. 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Požigalac
14. 09. 2026 12.49
neka brezvezna panika
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+2
3 1
Gligorov
14. 09. 2026 12.46
Ka bi ta ženska nardila če bi res ornk turbulenca bla To je sam za samopromocijo blo
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+3
4 1
JAZsemTI
14. 09. 2026 12.37
Tak prestrašena pa vseeno dovolj mirna roka za selfi…😏 Btw, vsak ki se malo več vozi z avionom je že dal to skozi.
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+10
10 0
Ne hodimnavolitve
14. 09. 2026 12.36
Joj, on mali avion, ko je včasih letel iz Brnika na Brač, 44 sedežev, pa nevihta. Smo se na avionu ornk zasekirali, ker nismo naredili oporoke. 😃
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+5
5 0
Požigalac
14. 09. 2026 12.50
haha . un na propeler croatia airlines . se en tedn mi je zvonil v usesih zarad teh propelerjev 😆😆😆
Odgovori
+1
1 0
Ne hodimnavolitve
14. 09. 2026 12.54
Res je😆😆😆
Odgovori
0 0
Amor Fati
14. 09. 2026 12.30
To je pač sodobno vplivništvo. Čim se znajdeš v nekakšnih škripcih, moraš to zadevo posneti in izkoristiti. Vse za oglede, vse za všečke, in vse za naročnike. Pa tudi za to, da izpadeš človeško med ljudmi. Resnična patetičnost.
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+4
6 2
Jezna lepookica
14. 09. 2026 12.29
Ni jim bilo treba kričati saj s tem povzročajo paniko.Tudi pri nas smo naleteli na močno turbolenco na letu iz Istanbula na Brnik.Ši smo gor, dol,levo,desno,treslo...in na koncu šli po drugi poti do Brnika....nobeden ni kričal....piloti so tega navajeni in srečno smo pristali.
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+3
3 0
bik123
14. 09. 2026 12.25
umrli bomo ampak vazno da se posnamemo
Odgovori
+9
10 1
pager
14. 09. 2026 12.24
očitno niso bili seznanjeni, da turbolence sploh niso nevarne, so pa neprijetne , sploh za tiste ki jih prvič doživijo
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+5
6 1
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