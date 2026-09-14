Objokani potniki med turbulentnim pristankom kričali: Umrli bomo

Na letalu je bila tudi Marina Majskaja , ki je dogajanje snemala. Turbulenca je potnike tako prestrašila, da so se številni tesno oklepali svojih sedežev in kričali: "Umrli bomo."

"Let je bil miren, a stvari so postale popolnoma grozljive takoj, ko smo se začeli spuščati. Še nikoli v življenju me ni bilo tako strah, z mano je bila tudi moja mama," besede prestrašene potnice navaja New York Post.

Prva dva poskusa pristanka sta bila neuspešna, pri tretjem pa so ob naglem spustu potniki dejansko mislili, da strmoglavljajo, je opisala neprijetno izkušnjo.

Razmere jim pristanka na mednarodnem letališču Tunis–Carthage niso dopuščale, pristali so na slabih 100 kilometrov oddaljenem letališču Enfidha–Hammamet.