Objokano dekle ubitega najstnika: Govorila sva tik pred napadom

"Žal to ni bila nočna mora, iz katere bi se zbudila danes zjutraj. Vse je bilo res," je med solzami povedalo dekle ubitega dečka, ki je zaradi grozot preteklega dneva še vedno v šoku.

Dan po napadu z nožem v Beljaku, v katerem je 23-letni državljan Sirije poškodoval več oseb in ubil 14-letnega dečka, sta za Kronen Zeitung spregovorili najstnikova prijateljica in njegovo dekle.

S fantom sta se spoznala preko skupnega prijatelja, nazadnje pa se je z njim slišala malo pred napadom. "Prek sms-sporočil sva se dogovorila, da se danes vidiva," je dejala ter dodala, da ne bo nikoli pozabila dneva, ko jo je za zmenek odpeljal na drsanje.

Prijateljica pokojnega je medtem najstnika opisala kot ustrežljivega in prijaznega fanta. "Bil je moj najboljši prijatelj. Vedno je pomagal drugim in tudi jaz bom sledila njegovemu zgledu. Pomembno je, da sem zdaj jaz tam za druge, ko se soočajo s to grozljivo tragedijo," je povedala.