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Obkolili palestinski družini in jima prekinili oskrbo z vodo in elektriko

Kusra, 13. 08. 2026 06.28 pred 9 urami 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Izraelski naseljenci pred domom Palestincev v Kusri

Izraelski naseljenci oblegajo dve palestinski družini v njunih domovih, njihov cilj pa naj bi bil prevzem hiš v vasi Kusra na Zahodnem bregu. Skupina naseljencev je pred njunimi domovi postavila šotore, družini pa sta zaprti v hiši, prekinili so jim tudi oskrbo z elektriko in vodo.

Pred domom Yousefa Hassana stoji šotor, v njem naseljenci in nekaj vojakov, Hassan pa je bil do nedavnega skupaj z ženo in dvema hčerama zaprt v hišo.

"Vsako noč naseljenci mečejo kamenje, uporabljajo žaljivke in ponoči kričijo. Živimo v stanju terorja," je dejal Hassan za Guardian. Tudi njegova mati, brat in sestra ter trije sosedje so ostali blokirani v svojih domovih.

Takšne metode naseljencev niso nič novega, uporabljali so jih že prej, ko so zavzeli dom Palestincev v sosednji vasi Jalud, od koder so družino izgnali po večmesečnem obleganju. Enako kot zdaj, so tudi njim prekinili oskrbo z vodo in elektriko.

Izraelski naseljenci pred domom Palestincev v Kusri
Izraelski naseljenci pred domom Palestincev v Kusri
FOTO: AP

Naseljenci so Hassanu preprečili tudi dostop do zdravstvene oskrbe. Ko je njegova mlajša, dveletna hči zbolela in začela bruhati ter dobila visoko vročino, je družina poklicala reševalce, vendar so jim naseljenci preprečili dostop do hiše. Deklici in njuno mater so nato v torek naposled evakuirali.

A preostalim primanjkuje hrane, pijejo pa le vodo in sok, ki ju je pripeljalo reševalno vozilo. V sredo zjutraj je družine obiskal poveljnik izraelskih sil na tem območju, general Avi Bluth, in obljubil, da bo odstranil naseljence, je sporočil predstavnik izraelske vojske.

"Danes je prišel poveljnik območja, se z nami pogovoril in nam zagotovil, da bo naseljence odstranil. Prvič imam občutek, da vojska resno pristopa k reševanju problema z naseljenci," je dejal Hassan, vendar dodal, da za zdaj ni bilo konkretnih rezultatov. Vojaki so sicer odstranili šotor, vendar niso odnesli posteljnine in drugih stvari. Po kratkih spopadih z naseljenci so se umaknili. "Naseljenci so še vedno pred hišo in še vedno ne moremo zapustiti doma."

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Predstavnik izraelske vojske je sicer dejal, da so poveljniki "globoko zaskrbljeni" zaradi dejanj naseljencev in da bodo vojaki, ki so jih podpirali, disciplinsko kaznovani, vendar ni želel navesti časovnega okvira za odpravo obleganja.

Da je stvar resna, potrjuje tudi dejstvo, da je načelnik generalštaba izraelskih obrambnih sil Ejal Zamir ukazal, naj se bataljon pehotnih rezervistov predčasno vrne z dopusta, da bi okrepili enote na Zahodnem bregu. "Bataljon, ki je trenutno v obdobju počitka in usposabljanja, bo napoten na območje, da bi okrepil operativni nadzor. Poleg tega bo za morebitno napotitev po potrebi v pripravljenosti ostalo še dodatno število vojakov," je sporočil predstavnik vojske.

Izraelski naseljenci na okupiranem Zahodnem bregu napadajo Palestince in jo večinoma odnesejo brez posledic. Od leta 2020 so izraelski civilisti in vojaki tam ubili več kot 1100 Palestincev, zaradi teh smrti pa je bila vložena le ena obtožnica.

Nasilje je del širše kampanje etničnega čiščenja. Po podatkih organizacije za človekove pravice B'Tselem je Izrael v zadnjih treh letih prisilno razselil 64 palestinskih skupnosti. V 15 drugih skupnostih so prebivalci prav tako zapustili svoje domove, pri čemer je bilo iz svojih domov pregnanih več kot 4800 ljudi.

Judovski naseljenci na palestinskem ozemlju
Judovski naseljenci na palestinskem ozemlju
FOTO: AP

"Kar se dogaja v Kusri, ni osamljen incident," je dejala izvršna direktorica organizacije B'Tselem Yuli Novak. "Naseljenske milice, ki jih podpira izraelska vojska, širijo svoje napade na palestinske vasi in mesta – zasegajo zemljo, napadajo domove in izganjajo družine. Izraelsko etnično čiščenje Zahodnega brega se pred našimi očmi pospešuje in širi."

Več deset Izraelcev iz varnostnega, političnega in kulturnega vrha države je zagrozilo s pravnimi ukrepi proti svoji vladi zaradi njenega neuspeha pri ukrepanju proti "judovskemu terorizmu" na okupiranem Zahodnem bregu. Kot okupacijska sila na Zahodnem bregu je Izrael po mednarodnem pravu odgovoren za zagotavljanje varnosti palestinskih civilistov in izpolnjevanje njihovih osnovnih potreb.

Izraelska vojska je območje razglasila za zaprto vojaško območje in novinarjem preprečila približevanje palestinskim domovom. Za izraelske naseljence veljajo enaki ukazi, vendar jih niso odstranili.

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