Obkolili palestinski družini in jima prekinili oskrbo z vodo in elektriko

Pred domom Yousefa Hassana stoji šotor, v njem naseljenci in nekaj vojakov, Hassan pa je bil do nedavnega skupaj z ženo in dvema hčerama zaprt v hišo. "Vsako noč naseljenci mečejo kamenje, uporabljajo žaljivke in ponoči kričijo. Živimo v stanju terorja," je dejal Hassan za Guardian. Tudi njegova mati, brat in sestra ter trije sosedje so ostali blokirani v svojih domovih. Takšne metode naseljencev niso nič novega, uporabljali so jih že prej, ko so zavzeli dom Palestincev v sosednji vasi Jalud, od koder so družino izgnali po večmesečnem obleganju. Enako kot zdaj, so tudi njim prekinili oskrbo z vodo in elektriko.

Izraelski naseljenci pred domom Palestincev v Kusri FOTO: AP

Naseljenci so Hassanu preprečili tudi dostop do zdravstvene oskrbe. Ko je njegova mlajša, dveletna hči zbolela in začela bruhati ter dobila visoko vročino, je družina poklicala reševalce, vendar so jim naseljenci preprečili dostop do hiše. Deklici in njuno mater so nato v torek naposled evakuirali. A preostalim primanjkuje hrane, pijejo pa le vodo in sok, ki ju je pripeljalo reševalno vozilo. V sredo zjutraj je družine obiskal poveljnik izraelskih sil na tem območju, general Avi Bluth, in obljubil, da bo odstranil naseljence, je sporočil predstavnik izraelske vojske. "Danes je prišel poveljnik območja, se z nami pogovoril in nam zagotovil, da bo naseljence odstranil. Prvič imam občutek, da vojska resno pristopa k reševanju problema z naseljenci," je dejal Hassan, vendar dodal, da za zdaj ni bilo konkretnih rezultatov. Vojaki so sicer odstranili šotor, vendar niso odnesli posteljnine in drugih stvari. Po kratkih spopadih z naseljenci so se umaknili. "Naseljenci so še vedno pred hišo in še vedno ne moremo zapustiti doma."

Predstavnik izraelske vojske je sicer dejal, da so poveljniki "globoko zaskrbljeni" zaradi dejanj naseljencev in da bodo vojaki, ki so jih podpirali, disciplinsko kaznovani, vendar ni želel navesti časovnega okvira za odpravo obleganja. Da je stvar resna, potrjuje tudi dejstvo, da je načelnik generalštaba izraelskih obrambnih sil Ejal Zamir ukazal, naj se bataljon pehotnih rezervistov predčasno vrne z dopusta, da bi okrepili enote na Zahodnem bregu. "Bataljon, ki je trenutno v obdobju počitka in usposabljanja, bo napoten na območje, da bi okrepil operativni nadzor. Poleg tega bo za morebitno napotitev po potrebi v pripravljenosti ostalo še dodatno število vojakov," je sporočil predstavnik vojske. Izraelski naseljenci na okupiranem Zahodnem bregu napadajo Palestince in jo večinoma odnesejo brez posledic. Od leta 2020 so izraelski civilisti in vojaki tam ubili več kot 1100 Palestincev, zaradi teh smrti pa je bila vložena le ena obtožnica. Nasilje je del širše kampanje etničnega čiščenja. Po podatkih organizacije za človekove pravice B'Tselem je Izrael v zadnjih treh letih prisilno razselil 64 palestinskih skupnosti. V 15 drugih skupnostih so prebivalci prav tako zapustili svoje domove, pri čemer je bilo iz svojih domov pregnanih več kot 4800 ljudi.

Judovski naseljenci na palestinskem ozemlju FOTO: AP