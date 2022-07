Oblačilo brez UV-zaščite je lahko enako učinkovito kot tisto z njo

Med oblačili, ki vsebujejo UV-zaščito, so popularne predvsem otroške kopalke, je povedala ena izmed prodajalk v finski trgovini z oblačili Lindex. Stranka Ulla Aho je tudi sama potrdila, da se pri izbiri med oblačili brez UV-zaščite in tistimi z njo vedno odloči za slednja. "Če imajo oblačila zaščito pred soncem, jih absolutno kupim, saj je to zelo pomembno," je povedala.

Industrija oblačil z UV-zaščito pa pri testiranju uporablja različne testne standarde, saj certifikati s strani EU niso poenoteni. Oznak in verodostojnosti nihče ne preverja, etiketa z napisom "ščiti pred UV-žarki" tako potrošniku ne pove veliko. EU sicer trenutno pretresa ideje o strožjih predpisih za trg UV-zaščitnih oblačil, vendar bi morebitne spremembe pravil lahko trajale več let, poroča portal Yle.

Po trenutni zakonodaji EU mora tkanina na testiranju doseči vsaj zaščitni faktor 40, da se lahko trži kot oblačilo, ki nudi zaščito pred nevarnimi žarki, ki lahko povzročijo kožnega raka. A tudi ko izdelek dobi oceno o stopnji zaščite, ni popolnoma primerljiv z ostalimi, ki so pridobili isto oceno, saj so oblačila lahko drugače kemično obdelana, je povedala Riikka Väänänen, višja uradnica pri finski agenciji za varnost in kemikalije.

Tudi oblačila brez oznake so lahko enako učinkovita

Specialist za kožne bolezni v bolnišnici Helsinki Skin Hospital Carl Kyrklund pa ob tem poudarja, da nošnja oblek, ki ščitijo pred soncem, ni edina niti nujna možnost za zaščito kože. Kako učinkovito je oblačilo pri zaščiti našega največjega organa, lahko preverimo tako, da ga postavimo na svetlobo in pogledamo, kako prepustno je. Učinkovitost je odvisna od debeline in prepustnosti obleke.

"Običajen kos oblačila nudi nekaj zaščite pred UV-sevanjem, vendar materiali, vlakna in gostota vplivajo na to, kako dobro ščiti pred UV-sevanjem," je povedala tudi Riikka Väänänen. Enako stopnjo zaščite nam tako lahko nudijo oblačila brez UV-zaščitnih oznak, saj je velikokrat razlika med oblačili brez in z oznako le ta, da so slednja dejansko testirana. Poleg testiranja pa so mnoga oblačila z oznako zaščite pred UV-žarki tudi dodatno kemično obdelana, čeprav to ni nujno za pridobitev certifikata zaščite pred ultravijolično svetlobo.