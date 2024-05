Oblak gostega črnega dima zaprl okna Berlina

Ob 10.31 so bili berlinski gasilci obveščeni o požaru v soseski Lichterfelde. V prvem obvestilu, ki so ga posredovali javnosti, so dejali, da je na intervenciji okoli 100 gasilcev, veliko je dima.

V naslednjem obvestilu so sporočili, da gori tovarniška hala, v kateri so shranjene kemikalije. Prebivalce so pozvali, naj se izogibajo dimu, zagotovili pa, da opravljajo tudi meritve kakovosti zraka na samem požarišču in v mestu.

Do večera se je število gasilcev na intervenciji povzpelo na 223. Zagotovili so, da gašenje daje rezultate. Uspeli so zaščititi okoliške stavbe, ob tem pa so zatrdili, da je bilo onesnaženje zraka zaznati le v neposredni bližini požarišča, zato si je širše območje Berlina lahko oddahnilo.