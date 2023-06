'Oblast nas skuša ustaviti z blokadami, mi želimo ustaviti njihovo nasilje'

Protestniki so se po avtocesti sprehodili mimo več stoječih vozil, tudi mimo avtomobila z avstrijsko registracijo in dvema otrokoma na zadnjih sedežih. Voznikom, ki čakajo v koloni, so po poročanju medija ponudili ustekleničeno vodo. Več vozil pa se je na avtocesti obrnilo in vozilo v nasprotno smer, proti Beogradu.

"Oblast nas skuša ustaviti z blokadami, mi pa želimo ustaviti njihovo nasilje," pravijo protestniki, ki so ustavili promet na več delih avtoceste. Poslanec Demokratske stranke Srđan Milivojević je dejal, da se je srbska policija zelo dobro organizirala ter več državljanom preprečila, da bi se pridružili blokadi. Blokirala je namreč več uvozov na avtocesto. "To kaže na strah režima. Ljudje so prišli, potrpežljivo stojijo. Dokazujemo, da ne bomo odnehali," je dodal.