Oblasti dale dovoljenje za odstrel 'problematičnega' severnega medveda

Napad severnega medveda na člana dokumentarne ekipe se je zgodil v bližini vojaške baze v času, ko je avtonomno dansko arktično ozemlje doživelo rekorden vročinski val in je polarni medved iskal hrano. V ponedeljek zjutraj, ko sonce na tej zemljepisni širini poleti ne zaide, je skozi slabo zaprto okno raziskovalne postaje, kjer je dokumentarna ekipa bivala (približno 400 metrov od majhne baze Daneborg), pokukala medvedja glava. Danska vojaška enota s sedežem na Grenlandiji je sporočila, da je medved v roko ugriznil enega od treh članov moške ekipe, preden so z opozorilnimi pištolami žival prisilili v beg. Poškodovanega ustvarjalca dokumentarcev so najprej odpeljali v Daneborg, nato so ga morali prepeljati v Akureyri, mesto na Islandiji.

Medved, ki so ga do sedaj obtožili že petih incidentov, se je na mesto zločina znova vrnil pozneje in nato še ponoči, ko je pred begom razbil okno raziskovalne postaje. "Lokalne oblasti so medveda zdaj uvrstile na seznam 'problematičnega', kar omogoča njegov odstrel, če se vrne," so sporočili iz danske vojaške enote.

Incident se je zgodil, ko je severovzhod Grenlandije zajel vročinski val z novo rekordno temperaturo 23,4 stopinje Celzija. Strokovnjaki pravijo, da umik ledene gmote, lovišča severnega medveda, sili medvede, da se pogosteje zadržujejo na kopnem, zato težje najdejo hrano in ohranijo vrsto, ki je že ogrožena.

Čeprav so še vedno redki, je bližnjih srečanj z ljudmi vse več, saj se medvedi pogosteje približujejo naseljenim območjem v iskanju hrane, pravijo uradniki za varstvo okolja. Študija iz leta 2018, objavljena v Science, je pokazala, da je upad populacije severnega medveda povezan s spreminjanjem pogojev morskega ledu. Študija iz leta 2020, objavljena v Nature Climate Change, pa je opozorila, da severnim medvedom okoli leta 2100 grozi izumrtje. Trenutno je na svetu okoli 25.000 posameznikov te vrste.