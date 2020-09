Migranti na Lezbosu nočejo v šotore, policija uporabila solzivec

Grške oblasti so na tisoče migrantov na grškem otoku Lezbos, ki že več dni spijo na prostem, pozvale, naj se namestijo v začasnem šotorskem naselju, ki so ga vzpostavili po uničujočem požaru v migrantskem centru Moria. A številni migranti temu nasprotujejo, namesto tega od oblasti zahtevajo, da jim dovolijo zapustiti otok in nadaljevati pot v druge evropske države. Policisti so proti razgretežem, ki so vanje metali kamenje, uporabili solzivec.

Migrantski center Moria, v katerem je do tega tedna v slabih higienskih razmerah bivalo več kot 12.000 ljudi, je pogorel v več zaporednih požarih v torek in sredo. Migranti naj bi več manjših požarov podtaknili namerno zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, potem ko so potrdili 35 okužb. Grški minister za migracije Notis Mitarakisje pojasnil, da bo šotorsko naselje, ki je od Morie oddaljeno le nekaj kilometrov, prosilcem za azil na voljo še danes. Na vhodu vanj bodo opravili tudi hitre teste na morebitno okužbo z novim koronavirusom. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Medtem pa naraščajo tudi napetosti med migranti in lokalnimi prebivalci. Ti so skušali s cestnimi zaporami preprečiti vzpostavitev novega začasnega begunskega taborišča v bližini požganega centra, a so si oblasti pomagale z vojaškimi in gasilskimi helikopterji. Več sto migrantov pa je na petkovem uličnem protestu zahtevalo, naj jim oblasti dovolijo zapustiti otok. Stalna prizadevanja za vzpostavitev začasnega zavetja za več kot 12.000 ljudi, med katerimi je tudi več tisoč otrok, so po oceni organizacij za človekove pravice še vedno nezadostna. "Na tisoče ljudi spi v hribih v okolici Morie ali kar na ulicah, medtem pa naraščajo tudi napetosti med lokalnim prebivalstvom, prosilci za azil in policijo," je opozorila nevladna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch. AgencijaAFP poroča, da je policija danes uporabila solzivec proti migrantom, ki so med protestom z zahtevo po zagotovitvi bivališč na policiste metali kamenje. Več sto jih protestira, ker so že več dni na ulici.