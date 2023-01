Oblasti trdijo, da se covidni val bliža koncu

Letošnje praznovanje na Kitajskem ni bilo zaznamovano s covidnimi omejitvami, saj je Peking po treh letih decembra lani odpravil politiko ničelne tolerance do covida-19. Nenadna sprememba je sprožila val okužb po vsej državi, zaradi česar so bile številne bolnišnice preobremenjene. A kot kaže najnovejši trend, se število težjih primerov in smrti znižuje, je sporočil Center za nadzor in preprečevanje bolezni v svojem poročilu. Poleg tega tudi v času vstopa v novo leto ni bilo izrazitega povečanja novih primerov.

Poročanje o številu novih primerov na Kitajskem sicer že nekaj časa sproža vprašanja o verodostojnosti poročil. A strokovnjaki trdijo, da poročila o upadanju primerov sovpadajo s časom trajanja trenutnega covidnega vala.

Število ljudi, ki so potrebovali pomoč zdravnika, je v januarju upadlo za kar 90 odstotkov. Število hospitaliziranih pa za 85 odstotkov.