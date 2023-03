Oblasti v Pridnestrju naj bi preprečile ukrajinski teroristični napad

Oblasti v samooklicani proruski Pridnestrski republiki na vzhodu Moldavije so sporočile, da so preprečile teroristični napad, ki naj bi ga načrtovale ukrajinske varnostne službe in katerega tarča naj bi bili uradniki separatističnih oblasti. Osumljence so pridržali, ti pa naj bi vse že priznali.

Pridnestrski tožilec Anatolij Gurecki je dejal, da so storilci želeli "odstraniti najvišje državne uradnike" in da so domneven teroristični napad nameravali izvesti v Tiraspolu, ki je središče proruske enklave. "Načrtovali so, da bo napad terjal veliko žrtev, saj naj bi se zgodil v središču prestolnice," je še dodal. icon-expand Pridnestrska republika FOTO: Shutterstock Državna televizija Prvi Pridnestrovian je medtem poročala, da so osumljenci nameravali v središču mesta razstreliti avtomobil, natovorjen z osmimi kilogrami eksploziva. Predvajala je tudi posnetke domnevnega osumljenca, 40-letnega moškega, ki je po poročanju kanala ukaz za napad prejel od ukrajinskih varnostnih služb. Separatistična moldavska regija Pridnestrje, ki meji na Ukrajino in v kateri živi veliko Rusov, se je po kratki vojni leta 1992 odcepila od Moldavije. Od takrat ima Rusija tam nameščene vojake, ki delujejo kot tako imenovani mirovniki. Moldavija, ki ni članica zveze Nato, je tudi v splošnem politično razdeljena med proevropske in proruske sile. PREBERI ŠE Moldavija: tempirana bomba V času vojne v sosednji Ukrajini so odnosi med Rusijo in Moldavijo, ki ima od junija lani status kandidatke za članstvo v EU, zelo napeti. Obstajajo tudi bojazni, da bi lahko bila država po Ukrajini druga tarča ruskega napada. Kremelj obtožuje Kišinjev protiruske politike, moldavska predsednica Maia Sandu pa Rusijo obtožuje načrtovanja državnega udara v Moldaviji.