Oblasti v Tennesseeju iščejo tri zapornike, ki so pobegnili skozi zračnik

"Vse tri moške iščejo zaradi obtožb pobega," so sporočili iz šerifovega urada in jih identificirali kot Tobiasa W. Carra, Johnnyja S. Browna in Timothyja A. Sarverja. Moški so iz zapora v okrožju Sullivan pobegnili skozi zračnik, ki je vodil na streho, je policija povedala za CNN.

Po podatkih policije so se moški v nedeljo nahajali v jugozahodni Virginiji blizu mesta Pulaski, potovali pa naj bi z belim tovornjakom znamke Chevrolet.

Za informacije, ki bi vodile do aretacije moških, so oblasti ponudile 22.500 dolarjev (okoli 19.680 evrov) oziroma 7500 dolarjev (približno 6561 evrov) za vsakega posebej.