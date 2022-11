Oblasti znova niso našle žile, še en na smrt obsojeni zapornik preživel

V ameriški zvezni državi Alabama, kjer je še vedno dovoljena smrtna kazen, eksekucijski ekipi slednje znova ni uspelo izvesti. Zapornik Kennet Eugen Smith, ki bi v skladu s sodniško odredbo moral umreti v četrtek, je tako svojo smrtno obsodbo preživel. Letos se je podoben spodrsljaj ekipe zgodil že konec septembra.

57-letni Kennet Eugen Smith je bil zaradi načrtovanega umora leta 1988 obsojen na smrtno kazen. Sodišče je nato odločilo, da bo zapornik umrl v četrtek, 17. novembra. A usmrtitev ni šla po načrtih. Žila se je skrila, na smrt obsojeni morilec pa je kazen preživel. Postopka niso uspeli začeti pravočasno. V skladu s sodno odredbo imajo namreč medicinski in zaporniški delavci za usmrtitev na smrt obsojenega kriminalca na voljo 100 minut. Pripravljati se začnejo že prej. In ravno tu se je zapletlo. Eksekucijska ekipa mora imeti v skladu z zakonom pripravljeni dve liniji, rezervno in glavno. Eno linijo je ekipi uspelo vzpostaviti, druge pa ne. Usmrtitve zato niso mogli začeti ob pravem času, zaradi česar morajo zaprositi za nov datum piše AP.

Zapornika Smitha so tako iz celice za usmrtitev premestili nazaj v zaporniško. Ob tem je Smithov odvetnik opazil, da je kaznjenec utrpel več hujših poškodb, potožil pa mu je tudi, da so se z iskanjem žile trudili štiri ure. Ves čas naj bi bil privezan na stol. "Gospod Smith ima nedvoumno poškodbe zaradi neuspelega poskusa, ki jih bomo fotografirali in shranili," je povedal odvetnik. Civilne skupine in odvetniki pa državo pozivajo, naj se po več neuspelih poskusih usmrtitve ustanovi posebno skupino za preiskavo. Izvajanje smrtne kazni v državi namreč ni zadovoljivo, menijo. "Zvezna država Alabama je še enkrat pokazala, da ni sposobna izvajati trenutnega protokola usmrtitev brez mučenja," se je oglasil zvezni branilec John Palombi, ki je zastopal že več na smrt obsojenih kriminalcev. Za 1000 evrov umoril pastorjevo ženo Smith je bil na smrtno kazen obsojen leta 1988. Istega leta je za 1000 dolarjev (evrov) s kolegom umoril pastorjevo ženo. Umor je naročil njen mož, ki je z njenim življenjskim zavarovanjem želel poplačati svoje dolgove. Tudi Smithov sodelavec je bil obsojen na smrtno kazen, ki pa so jo izvedli že leta 2010.

Kot so po neuspeli izvršitvi kazni sporočili zaporniški delavci, so v Alabami v zadnjem času zaradi neuspešnosti ekipe prekinili oziroma odložili več smrtnih kazni. Zadnji primer se je zgodil konec septembra, ko pri zaporniku Alanu Millerju prav tako niso uspeli locirati žile. Julija so se oblasti prav tako več ur trudile z usmrtitvijo Joeja Nathana Jamesa.