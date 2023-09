Oblečen v kuharja pod tovornjakom pobegnil iz londonskega zapora

V Londonu so sprožili obsežno iskalno akcijo moškega, obtoženega terorizma, ki je pobegnil iz zapora. To naj bi izvedel tako, da se je preoblekel v kuharja in se skril pod tovornjak za dostavo hrane. Britanske oblasti so po njegovem pobegu izdale opozorilo za vsa pristanišča in letališča, prebivalce pa posvarile, naj se ubežniku, če ga opazijo, ne približujejo, temveč naj nemudoma obvestijo policijo.

21-letni Daniel Abed Khalife je bil v priporu v zaporu v južnem Londonu, kjer je čakal na sojenje. Obtožen je kaznivega dejanja terorizma in kršitve zakona o uradni tajnosti, poroča Sky News. V zaporu naj bi delal v kuhinji, ko je pobegnil pa je bil oblečen v kuharsko uniformo z belo majico in rdeče-belimi karirastimi hlačami. Iz zapora na jugu Londona je domnevno pobegnil okoli 8. ure po krajevnem času na podvozju vozila za dostavo hrane. Policija domneva, da je ubežnik še vedno na območju Londona, ne izključuje pa niti možnosti, da je že odpotoval iz britanske prestolnice. Zaradi njegovega pobega so pristanišča in letališča v stanju visoke pripravljenosti. Prebivalce so opozorili, naj se mu ne približujejo in naj takoj pokličejo policijo. "Nimamo nobenih informacij, ki bi kazale na to, da Khalife ogroža širšo javnost," pa je dejal vodja protiterorističnega poveljstva policije Dominic Murphy. Nekdanji vojak Khalife je v zaporu čakal na sojenje zaradi namestitve lažne bombe in zbiranja informacij, ki bi lahko koristile teroristom ali sovražnikom Združenega kraljestva. Krivdo v vseh treh točkah obtožnice je sicer zanikal.