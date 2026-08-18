Oblečen v lutko Chucky nadleguje ljudi: 'Si pripravljena umreti?'

Osumljenec, zamaskiran v lutko Chucky (lik iz kultnega filma Otroška igra), je prejšnjo sredo v bližini mestne hiše v Filadelfiji skoraj 20 minut nadlegoval ljudi, začel pa je že okoli 5. ure zjutraj, so po poročanju CBC News sporočili policisti.

"V tem času je ogovoril in prestrašil vsaj šest ljudi, od katerih se nam večina še ni javila," je v ponedeljek na novinarski konferenci povedal načelnik policije Jason Smith.

Po njegovih besedah je osumljenec v roki držal mobilni telefon s prižgano lučko in je dogajanje očitno snemal. Ali so bili incidenti del trenda na družbenih omrežjih, policija še preiskuje.

Smith je navedel primer, ki so ga ujele nadzorne kamere – zamaskiran osumljenec je zasledoval tekačico in jo vprašal: "Si pripravljena umreti?" Žrtev je zbežala in klicala na pomoč, pri tem pa si je poškodovala nogo.