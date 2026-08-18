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Oblečen v lutko Chucky nadleguje ljudi: 'Si pripravljena umreti?'

Filadelfija, 18. 08. 2026 12.09 pred 2 urama 2 min branja 11

Avtor:
U.Z.
Osumjenec oblečen v lutko Chucky

Policija v Filadelfiji išče osebo, ki jo sumi nadlegovanja in ustrahovanja ljudi v središču mesta. Čez obraz ima namreč poveznjeno masko lutke Chucky. Ogovoril in prestrašil naj bi vsaj šest ljudi. Žensko, ki je tekla, naj bi celo vprašal: "Si pripravljena umreti?" Policija njegove žrtve poziva, naj se ji javijo.

Osumljenec, zamaskiran v lutko Chucky (lik iz kultnega filma Otroška igra), je prejšnjo sredo v bližini mestne hiše v Filadelfiji skoraj 20 minut nadlegoval ljudi, začel pa je že okoli 5. ure zjutraj, so po poročanju CBC News sporočili policisti. 

"V tem času je ogovoril in prestrašil vsaj šest ljudi, od katerih se nam večina še ni javila," je v ponedeljek na novinarski konferenci povedal načelnik policije Jason Smith.

Po njegovih besedah je osumljenec v roki držal mobilni telefon s prižgano lučko in je dogajanje očitno snemal. Ali so bili incidenti del trenda na družbenih omrežjih, policija še preiskuje.

Smith je navedel primer, ki so ga ujele nadzorne kamere – zamaskiran osumljenec je zasledoval tekačico in jo vprašal: "Si pripravljena umreti?" Žrtev je zbežala in klicala na pomoč, pri tem pa si je poškodovala nogo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za zdaj se je policiji javila le ona, zato policisti tudi ostale žrtve spodbujajo k temu.

"Njegove tarče so tako moški kot ženske – preprosto kdorkoli, na kogar naleti," je še dodal. "Policija zdaj prečesava družbena omrežja in išče morebitne objave, ki bi pomagale pri izsleditvi te osebe."

Kamere so sicer ujele trenutek, ko si je osumljenec potegnil belo masko navzdol in razkril del obraza. Policija je osebo opisala kot temnopoltega moškega vitke postave, visokega približno 173 centimetrov, starega med 16 in 20 let.

Ko ga bodo prijeli, ga bremenijo obtožbe, ki vključujejo teroristične grožnje, nadlegovanje, napad, ogrožanje in ustrahovanje.

filadelfija chucky lutka nadlegovanje

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KOMENTARJI11

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zani10
18. 08. 2026 14.38
Legenda
Odgovori
+1
1 0
BUONcaffee
18. 08. 2026 14.21
Njemu je dolg čas pa išče pozornost. Ne vem, če je to nadlegovanje?
Odgovori
-1
0 1
SS WikingDivision
18. 08. 2026 14.06
Chucky? U lajfu. Bl deluje k babyface. Usaj prau napiste ce ze pisete nebuloze
Odgovori
-1
0 1
belyugo
18. 08. 2026 12.38
Taki videi so na Instagramu zelo gledani. Seveda se pojavijo vedno novi osebki, ki si želijo svoj trenutek slave in video z milijon ogledi.
Odgovori
-2
0 2
IKOSS
18. 08. 2026 12.34
Ker so se potencialne žrtve zavedale, da se ob morebitnem napadu niso sposobne učinkovito braniti, je soočenje s tokratnim storilcem pri njih utemeljeno vzbudilo ne le vznemirjenje, temveč strah. V kolikor bi storilec naletel na osebo, ki bi imela ustrezno znanje, odločnost in za boj primerna sredstva, srečanje s tokratnim storilcem pri njih ne bi ustvarilo posebnega strahu! Kdor meni nasprotno, Bi na primer policist, ki bi ga tokratni storilec poizkusil prestrašiti, tudi v paniki pobegnil? Velika večina ne bi, nedvomno pa vedno obstajajo izjeme! Sposobnost učinkovite samoobrambe tako ni koristna zgolj objektivnem smislu, tako kurativno, kot preventivno, temveč tudi subjektivnem smislu, saj daje takšni osebi občutek večje varnosti in jo morebitno ogrožanje bistveno manj preplaši!
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+0
3 3
Krog
18. 08. 2026 14.26
Samoobramba je zagotovo pomembna, ampak takšne igrice z ustrahovanjem se lahko končajo precej drugače, kot si je zastraševalec zamislil. Prestrašen človek lahko v trenutku oceni, da je ogrožen, in se fizično odzove. In kaj potem; kakšne so pravne posledice, če pri tem poškoduje zastraševalca? Ravno zato takšno početje ni nedolžna igra.
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+1
1 0
Letnik 1964
18. 08. 2026 12.23
ni še naletel na pravega... potem bi vedeli kdo je...bi kar tam počakal...
Odgovori
+3
4 1
hapiness
18. 08. 2026 12.17
internet je iz ljudi naredil psihote, bolnike, invalide. propad človeštva na sploh
Odgovori
+7
9 2
zurc
18. 08. 2026 14.21
internet je za pametne ljudi
Odgovori
+1
1 0
124091204
18. 08. 2026 14.37
Kateri od teh si ti?
Odgovori
0 0
wsharky
18. 08. 2026 12.14
bolnik
Odgovori
+6
8 2
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