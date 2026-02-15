Naslovnica
Tujina

Oblečeni v superheroje, morilce in kriminalce iskali tatova telefonov

Rio de Janeiro, 15. 02. 2026

Avtor:
M.P.
Zamaskirani policisti v Rio de Janeiru

Pustni karneval v Riu vsako leto privabi množice obiskovalcev, tako domačih kot tujih. Gneča, zabava, glasba in zaradi alkohola nekoliko bolj nespametni udeleženci dogodka pa ob tem predstavljajo raj tudi za številne žeparje in tatove. Brazilski policisti so se zato, da bi stopili na rep nepridipravom, pomešali v množico rajajočih obiskovalcev ter se preoblekli v nekatere najbolj znane like s TV-ekranov.

Brazilski policisti so imeli med pustnim karnevalom v Rio de Janeiru posebno misijo – izslediti tatova telefonov, ki sta se smukala med množico rajajočih obiskovalcev. Da bi njihova operacija potekala čim bolj gladko, so si možje v modrem za pusta omislili nekoliko drugačno krinko.

Nekateri so se v množico podali preoblečeni v znane superheroje, kot sta Kapitan Amerika ali Batman, spet drugi so se odločili za nekoliko bolj zlovešče like. Eden od policistov se je tako na operaciji prikazal preoblečen v Jasona Voorheesa, morilca iz filma Petek 13, poroča BBC.

Zamaskirani policisti v Rio de Janeiru
Zamaskirani policisti v Rio de Janeiru
FOTO: Profimedia

Kmalu so prišli na sled nepridipravoma. S pomočjo drona so namreč opazili žensko, ki je enemu od udeležencev karnevala izmuznila telefon ter ga nato predala svojemu moškemu sostorilcu. Policisti so oba aretirali, čeprav se je ženska, da bi se izognila aretaciji, pretvarjala, da je noseča.

Med operacijo v soseski Santa Teresa so zasegli tudi pet ukradenih telefonov, ki jih bodo vrnili lastnikom, je sporočila civilna policija. Ob tem so delili tudi posnetek, ki prikazuje, kako policisti, oblečeni v pustne maske, odpeljejo osumljenca v policijsko vozilo.

Ob tem so oblasti opozorile, da množičen dogodek, ki ga vsako leto obišče več milijonov ljudi, privabi tudi številne male kriminalce. Med karnevalom namreč vsako leto beležijo porast drobne kriminalitete.

Policija je dodala, da so aretacije del operacije Sledenje, katere cilj je boj proti kraji in preprodaji mobilnih telefonov, v okviru katere je bilo najdenih že več kot 13.000 naprav in vrnjenih približno 4400.

rio de janerio policija tatovi karneval

