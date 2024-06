'Obleka, ki je razdvojila splet': ženin s poroke obsojen na zaporno kazen

Pred devetimi leti je fotografija obleke, ki jo je na poroki nosila nevestina mama, razdvojila splet in celotno javnost. Na vprašanje, kakšne barve je v resnici obleka, smo od takrat že nekoliko pozabili. Zbledel pa je tudi spomin na družino za to kontroverzno obleko, a se je ta nedavno znova znašla v središču pozornosti. Lani so namreč ženina s poroke obtožili poskusa umora, zdaj pa so ga zaradi nasilja nad ženo obsodili na štiri leta in pol zaporne kazni.

Keir in Grace Johnston sta se na medijskih naslovnicah znašla že leta 2015, ko ju je tja ponesla fotografija obleke, ki jo je na njuni poroku nosila nevestina mama. Splet se je takrat spraševal, ali je obleka črna in modra ali nemara bela in zlata. Nekaj let kasneje pa zakonca znova kraljujeta v medijih, a njun povratek je tokrat precej bolj temačen.

Johnstona so namreč zaradi nasilja in poskusa umora žene obsodili na štiri leta in pol zaporne kazni, poroča Sky News. Poleg 54-mesečne zaporne kazni je Johnston prejel tudi odredbo, ki mu za 10 let prepoveduje, da bi imel z ženo kakršnekoli stike. Marca 2022 je namreč 38-letnik v domu na otoku Colonsay svojo partnerko potisnil na tla, jo dušil in ob tem zamahoval z nožem. Minuli mesec pa je moški priznal krivdo za napad na ženo. Kot je povedal njegov odvetnik, Johnston krivde ni skušal prevaliti na nekoga drugega ter razume posledice, ki so jih imela njegova dejanja na vse prizadete. Davil naj bi jo 20 sekund Kot so povedali med obravnavo na višjem sodišču v Glasgowu, je storilec na dan napada popival v pivnici, žena pa je bila v tem času zaradi službe na celini. Ko se je vrnila domov, ji je povedal, da jo bo zapustil. Par je med sporom končal pred hišo, ko je Johnston ženo podrl na tla in jo začel daviti z obema rokama.

Ženo je davil približno 20 sekund. "Sprva je kričala, bala se je za svoje življenje in je verjela, da jo namerava ubiti," je dejala sodnica Lorna Drummond. Medij poroča, da je krike ženske slišala priča, ki je nasilnega moškega skušala zvleči z Grace Johnston. Najprej je odšel, potem pa se je po besedah priče vrnil z nožem v rokah. "Vrnil se je ven in ji grozil, da jo bo pokončal," je na sodišču povedala Drummondova. Žrtev je naposled uspela poklicati policijo, operaterki je povedala: "Mož me skuša ubiti." Po prijavi so ugotovili, da ima ženska na vratu vidne modrice.

Škot naj bi sicer po obtožnici ženo tudi izoliral od njenih prijateljev ter nadzoroval njeno gibanje in finance. Tožilci so trdili, da je obtoženi izvedel vrsto nasilnih napadov na svojo ženo, vsi pa so vodili so vrhunca nasilja – poskusa umora. Tožilec Chris Macintosh je po obsodbi dejal, da je Johnstonova od moža prejela tudi več sporočil, v katerih se je pritoževal, da ni storila dovolj, da bi ga podprla.