'Obleka, ki je zlomila internet': ženin obtožen poskusa umora žene

Se še spomnite obleke, ki je leta 2015 razdvojila splet in celotno javnost? Spori glede barve obleke, ki jo je na poroki nosila nevestina mama, so razdvojili tudi družine. Je obleka črno-modra ali belo-zlata? Bojno sekiro glede "prave" barve obleke smo sicer zakopali že več let nazaj ... A družina s kontroverzno obleko se je osem let pozneje znova znašla v središču medijske pozornosti. Ženin je namreč zdaj obtožen poskusa umora svoje žene.

38-letni Keir Johnston je zaslovel leta 2015, potem ko je fotografija taščine obleke, ki jo je nosila na njegovi poroki, postala viralna. Javnost se namreč ni morala zediniti glede njene barve. Je obleka črna in modra ali bela in zlata? icon-expand L-R Shirley Johnston, Grace Johnston, Keir Johnston, Cecilia Bleasdale FOTO: Profimedia Zdaj pa se je Johnston znova znašel v središču medijske pozornosti. Po poročanju Insiderja se namreč moški s škotskega otoka Colonsay sooča z obtožbami, da je 11 let izvajal resno nasilje v družini, prisilni nadzor ter da je celo poskušal ubiti svojo ženo. 38-letnik se je prejšnji ponedeljek zglasil na višjem sodišču v Glasgowu. Obtožbe ga bremenijo, da je med aprilom 2019 in marcem 2022 večkrat napadel svojo ženo; da je nanjo kričal, jo davil in ji grozil z nožem, Insider povzema poročanje The Timesa. Prav tako je obtožen, da je nekoč zagrabil ženo in jo odvlekel iz puba, potem ko ta ni želela oditi z njim. Še ena od obtožb pravi, da naj bi Johnston skušal vstopiti v vozilo, v katerem je bila njegova žena, ter da jo je udaril skozi okno avtomobila. icon-expand Keir Johnston in žena na poroki FOTO: Profimedia 38-letnik naj bi po obtožnici ženo tudi izoliral od njenih prijateljev ter nadzoroval njeno gibanje in finance. Tožilci trdijo, da je obtoženi izvedel vrsto nasilnih napadov na svojo ženo, vsi pa so vodili so vrhunca nasilja – poskusa umora. Johnston sicer vse obtožbe zanika. Nadaljnja preliminarna obravnava pa se bo zgodila še pred sojenjem leta 2024. 'Obleka, ki je zlomila internet' Ena od gostij poročnega slavja Caitlin McNeill je leta 2015 s svetovnim spletom delila fotografijo obleke, "ki je zlomila internet". Zaradi optične prevare je namreč fotografija kmalu postala viralna, v debato o njeni barvi pa so se vključile številne znane osebe, vključno s Kim Kardashian, Justinom Bieberjem in Taylor Swift. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Johnston in njegova žena sta bila povabljena tudi v pogovorno oddajo The Ellen DeGeneres Show, kjer sta prejela 10.000 dolarjev (nekaj manj kot 9000 evrov) ter potovanje v Grenado. V oddaji sta razkrila, da je bila obleka v resnici črno-modra. Obleka se je ob tem pojavila celo v oglaševalski kampanji, ki je ozaveščala o nasilju v družini in se spraševala: "Zakaj je tako težko videti črno in modro."