Tujina

Obletnica Buče združila ministre EU v zahtevi po pravici za Ukrajino

Kijev, 31. 03. 2026 18.01 pred 27 dnevi 3 min branja 27

Avtor:
STA L.M.
Srečanje ob obletnici Buče

Zunanji ministri držav članic EU so se ob obisku v Ukrajini in ob obletnici grozodejstev v Buči poklonili žrtvam ter poudarili, da ostajajo zavezani zagotavljanju odgovornosti Rusije za zločine, storjene v vojni proti Ukrajini. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je ob tem pozvala ZDA, naj razmislijo o uvedbi novih sankcij proti Rusiji.

"Buča je postala simbol krutosti ruske vojske. Štiri leta po teh množičnih pobojih se spominjamo žrtev. Tega, kar se je tu zgodilo, ni mogoče zanikati. EU je zavezana zagotavljanju, da ti zločini ne ostanejo nekaznovani. Rusija mora odgovarjati za to, kar je storila Ukrajini," je Kaja Kallas zapisala na omrežju X.

Po njenih besedah bo Evropa še naprej stala ob strani Ukrajini ter ji zagotavljala vojaško, finančno, energetsko in humanitarno podporo. Zavzela se je tudi za krepitev pritiska na Moskvo in pozvala ZDA k razmisleku o dodatnih sankcijah proti Rusiji, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Srečanje ob obletnici Buče
Kallasova je skupaj z Ukrajino in članicami EU - z izjemo Madžarske - v današnji skupni izjavi potrdila zavezanost zagotavljanju odgovornosti Rusije za kršitve mednarodnega prava v Ukrajini ali proti njej ter izrazila podporo neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine, so sporočili iz Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS).

Pozdravili so tudi napredek pri ustanavljanju mednarodne komisije za odškodninske zahtevke in posebnega sodišča za kaznivo dejanje agresije na Ukrajino.

Neformalnega srečanja zunanjih ministrov EU v Kijevu se je udeležila tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Ministri so razpravljali predvsem o zagotavljanju ruske odgovornosti za zločine, razmerah na terenu ter podpori mirovnim prizadevanjem.

"Srečanje v Kijevu dokazuje, da Ukrajina ostaja med ključnimi prednostnimi nalogami EU in da ostajamo zavezani nadaljnji podpori Ukrajini na vseh področjih. Slovenija močno podpira vsa prizadevanja za zagotovitev odgovornosti Rusije za agresijo ter mednarodne zločine, storjene v Ukrajini ali proti njej," je poudarila ministrica Fajon. Dodala je, da se Slovenija namerava pridružiti posebnemu sodišču za kaznivo dejanje agresije na Ukrajino in da je že podpisala Konvencijo o ustanovitvi Mednarodne komisije za zahtevke za Ukrajino.

V razpravi o odgovornosti se je ministrica posebej osredotočila na vprašanje ugrabljenih ukrajinskih otrok. "Storiti moramo več za varno vrnitev ugrabljenih oziroma prisilno razseljenih ukrajinskih otrok v domovino," je dejala in izrazila upanje, da se bodo kmalu znova začela pogajanja o trajnem in pravičnem miru, ki bo Ukrajini zagotavljal tudi močna varnostna jamstva. Ob tem je pozvala kolege iz EU, naj razmislijo, kako lahko Unija prevzame vidnejšo vlogo v mirovnih procesih.

Fajonova je posebno pozornost namenila tudi vprašanju vojnih veteranov in poudarila potrebo po celostni obravnavi njihovih potreb, vključno z ženskami veterankami. Spomnila je, da je ob obisku Ukrajine oktobra 2025 na lastne oči videla posledice vojne, zato Slovenija v okviru humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja posebno pozornost namenja psihosocialni in medicinski rehabilitaciji žrtev vojne.

Glede širitve EU je ministrica poudarila, da Slovenija podpira članstvo Ukrajine v EU, saj širitev vidi kot pomembno varnostno zagotovilo. Zavzela se je za pospešitev širitvenega procesa ob hkratnem ohranjanju načela lastnih zaslug in enakih meril za vse kandidatke. To stališče je potrdila tudi v pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Na srečanju v Kijevu so ob predsedniku sodelovali tudi številni drugi predstavniki ukrajinske vlade, med njimi predsednica vlade Julija Sviridenko, podpredsednik vlade in minister za energetiko Denis Šmihal, zunanji minister Andrij Sibiha, minister za obrambo Mihajlo Fedorov in ministrica za veterane Natalija Kalmikova. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha se je ob obisku ministrov znova zavzel za članstvo Ukrajine v EU.

"Sedanja fronta v Ukrajini je fronta mednarodnega prava in naših skupnih vrednot," je dejal in dodal, da bodo ministri danes razpravljali o razmerah na terenu, energetski varnosti in evropski poti Ukrajine. Osrednja tema bodo tudi prizadevanja za končanje vojne.

Pred začetkom srečanja so se zunanji ministri EU v Buči poklonili žrtvam grozodejstev, storjenih med začasno rusko okupacijo delov kijevske regije leta 2022. Neformalno srečanje poteka v času, ko so tristranski pogovori med Rusijo, Ukrajino in ZDA o končanju vojne zastali.

EU ministri Ukrajina Buča ruski zločini
KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Iranu
01. 04. 2026 18.56
V Minab več kot 100 šolarkam se pa ne bodo šli poklonit?
Odgovori
+1
1 0
sabro4
01. 04. 2026 09.46
poklon inside job=false flag, bravo redardiranci iz EU,,,,,,,,,,,,,,,,,to je nekako tako kot pravi Evropski komisar Dan Jørgensen, da se je EU soočala z motnjo dobave energije 2022 zaradi Ruske agresije, sedaj pa je v Iranu vojna, kako je prišlo do vojne in kdo je agresor ki je povzročil to krizo, pa si ritolizniki ne upajo izdaviti na glas, prav tako Izrael samo bombardira Libanon, zahojenci prodani brezhrbtenični Bruselski
Odgovori
+3
4 1
Vera in Bog
01. 04. 2026 08.23
Fajonka se je vsaj tukaj postavila na pravi stran
Odgovori
+2
3 1
sabro4
01. 04. 2026 09.49
nazi stran prava stran, zanimivo!
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
01. 04. 2026 09.54
Si na pranju 90 stopinj?
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
01. 04. 2026 08.23
On to je ruska vojska tako opevana pri nas?
Odgovori
-1
0 1
sabro4
31. 03. 2026 21.25
ga Fajon kaj ima EU in SLO z USA proxy UA? to ni EU vojna, pozanimajte se, razen če ni vazalstvo razlog
Odgovori
+4
6 2
Samo navijač
31. 03. 2026 21.14
Savdski princ MbS razkriva, da je predsednik Obama Iranu dal 150 milijard dolarjev, in da IRGC s tem denarjem ni zgradila niti ene ulice. Namesto tega so izdelali rakete in brezpilotna letala. Sredstva, ki jim jih je zagotovil Obama, so uporabili za financiranje in oboroževanje teroristov, kot so Hamas, Ansar Allah in Hezbolah. S temi sredstvi Iran ponuja varno zatočišče voditeljem Al Kaide, vključno z enim od sinov Osame bin Ladna, ki je bil indoktriniran v džihadizem. Obama je daleč najslabši človek, ki je kdaj stopil v Ovalno pisarno. Neoliberalci, kot so Hillary Clinton, Victoria Nuland, Samantha Power itd., ki so vodili njegovo administracijo, so to počeli namerno, da bi ohranili destabilizacijo regije in Iran uporabili kot blažilec, da bi preprečili zalivskim državam in Izraelu, da bi si ustvarili preveč blaginje. Arabska pomlad je bila njihov način za ustvarjanje begunske krize, ki bi Evropo pahnila v finančne in socialne pretrese, katerih posledice so danes očitne, ko se spopadajo z nepopravljivimi demografskimi spremembami. Kaos je lestev, mir pa je slab za demokrate. To je bil njihov način zatiranja Bližnjega vzhoda, da bi lahko ohranili unipolarni svetovni red v okviru neoliberalne agende. Neoliberalci so storili enako z Ukrajino in poskušali so to storiti s Kazahstanom, Belorusijo, Gruzijo, Slovaško, Madžarsko in Poljsko. In to so storili prek USAID. Zlo, zlo. - Ian Miles Cheong
Odgovori
-2
3 5
Zmaga Ukrajini
31. 03. 2026 21.28
A te ni sram tule smetiti z očitnimi lažmi, ko si samo en klik oddaljen od fact - checka, ki te hitro postavi na laž. Očitno so te blodnje zadnji krik iz blica in podobno blesavih medijev, ki jih reveži hitro poberete.
Odgovori
-4
2 6
Samo navijač
31. 03. 2026 21.10
To je njeno lazno mnenje da Slovenija podpira .......
Odgovori
+0
1 1
periot22
31. 03. 2026 20.01
4 leta laži!!!!!!!!
Odgovori
+0
5 5
anatomija
31. 03. 2026 20.14
Ruskih laži
Odgovori
-2
5 7
ROMELS
31. 03. 2026 19.59
Evropa nima toliko jajc, da bi s pomočjo ukrajine spodila ruse nazaj v rusijo kamor tudi spadajo.
Odgovori
-6
4 10
Zmaga Ukrajini
31. 03. 2026 21.23
Ni več potrebno. So kar Ukrajinci poskrbeli za to, da mosskvići ne morejo več napredovati. Lahko samo prihaja nov in nov kanonfutr, Ukrajinci pa vsak dan izdelajo več in več dronov, ki jim mosskvići ne morejo uiti. Skratka, konec je blizu. Tudi visoka cena nafte jim nič ne pomaga, ker so jim Ukrajinci kar sami "določili sankcije" s tem, ko so jim vsak dan zažigali največji mosskovitski naftni terminal Ust-Luga, ki pomeni 40% izvoza nafte. In mosskvići ga definitivno ne bodo mogli prav kmalu popraviti. Mimogrede, gori že skoraj teden dni.
Odgovori
-5
2 7
Kruti_realizem
31. 03. 2026 21.48
So poskrbeli tako da prosijo Ruse za primirje v casu Velike noci, ki ga bodo spet sami prekrsili...ne tvezi nebuloze.
Odgovori
+5
5 0
sabro4
01. 04. 2026 09.48
to ti iz prve bojne črte z temi svežimi info, ali?
Odgovori
+1
1 0
Kruti_realizem
01. 04. 2026 10.11
Tako kot Zmaga Ukrajini, vseeno verjetno malo bolj informiran :-)
Odgovori
0 0
ivan ivanović
31. 03. 2026 19.59
srbeče seme se ne strinja da je CCTV kamera resnična , ko so snemali ruske enote in tatare kako streljajo civiliste po mestu ok, rus je pošten baje vedno bil tako kot srbečija
Odgovori
+0
3 3
Kruti_realizem
31. 03. 2026 20.23
Bolj posteni bili vedno, v nasprotju s tvojimi usrasi...
Odgovori
+1
3 2
borjac
31. 03. 2026 19.57
Sedaj ko ste Zunanji ministri Eu tako lepo zbrani na kraju Ruskega zločina v Buči , no ko ste vsi na kupu pa pojdite še v Gazo in položite tudi na to mesto zločina Židovske vojske , kjer so pobili 70.000 civilistov in od tega 25.000 otrok , vsakemu otroku v spomin , žalost je v Ukrajini , ampak žalost je tudi v Gazi.
Odgovori
+5
10 5
anatomija
31. 03. 2026 20.16
Ukrajina je v Evropi Gaza pa v Aziji . Tam naj prevzamejo pobude Azijske države.
Odgovori
-5
4 9
borjac
01. 04. 2026 09.50
V Aziji ????
Odgovori
-1
0 1
kita 1111
31. 03. 2026 19.30
Ali je že posnet film
Odgovori
+0
3 3
patogen
31. 03. 2026 19.29
Tole pa ne bo všeč Stevotu. Še manj možnosti za Golobovo koalicijo narodne enotnosti...
Odgovori
+2
5 3
periot22
31. 03. 2026 19.05
Prirejene laži!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+4
9 5
Kruti_realizem
31. 03. 2026 18.47
Farsa, tako kot Srebrenica...
Odgovori
-1
5 6
anatomija
31. 03. 2026 18.42
Rusi so genociden narod
Odgovori
-2
6 8
