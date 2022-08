Obletnica napada z atomsko bombo na Hirošimo v znamenju jedrske grožnje

Na to je opozoril v času groženj Rusije, ki je napadla Ukrajino, z uporabo jedrskega orožja, ter naraščanja napetosti na Korejskem polotoku in na Bližnjem vzhodu.

Kot so sporočili iz ZN, se bo poklonil žrtvam napadov z atomsko bombo v Hirošimi in Nagasakiju ter vsem žrtvam druge svetovne vojne. Izpostaviti želi tudi pomen pregledne konference pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ki poteka v New Yorku. Svetovne voditelje bo znova pozval k uničenju zalog jedrskega orožja. Srečal se bo z visokimi japonskimi predstavniki in preživelimi.