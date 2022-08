Obletnica prve uporabe atomske bombe v senci naraščanja strahu pred jedrsko vojno

Hirošima je danes po vsem svetu simbol grozot vojne in s tem prizadevanj za mir in svet brez jedrskega orožja. To so običajno tudi glavna sporočila spominskih slovesnosti, ki potekajo v mestu ob obletnicah napada. Letos se je bo udeležil tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.

Nad Hirošimo je 6. avgusta 1945 ob 8.15 po lokalnem času eksplodirala štiri tone težka atomska bomba iz obogatenega urana, imenovana Little Boy oz. Deček, in uničila okoli 90 odstotkov mesta. Takoj je praktično umrlo okoli 80.000 ljudi. Kasneje je zaradi posledic eksplozije skupno število žrtev doseglo okoli 140.000.

Strah pred ponovno uporabo jedrskega orožja

Spominska slovesnost bo letos potekala v senci povečanega strahu pred uporabo jedrskega orožja zaradi groženj Rusije. Ruski predsednik Vladimir Putin je namreč na začetku napada na Ukrajino zagrozil zvezi Nato z uporabo jedrskega orožja v primeru njenega posredovanja v Ukrajini.

Na pregledni konferenci Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), ki se je začela v ponedeljek na sedežu Združenih narodov v New Yorku, so uvodni govorci obsodili in zavrnili te grožnje. Putin je očitke zavrnil in zatrdil, da Rusija ne bo prva uporabila jedrskega orožja.

Guterres je medtem opozoril, da je človeštvo le za en nesporazum, en napačen izračun, oddaljeno od jedrskega uničenja. Zaradi vojne v Ukrajini ter napetosti na Korejskem polotoku in Bližnjem vzhodu se svet sooča z jedrsko nevarnostjo, kakršne ni bilo od vrhunca hladne vojne, je opozoril.

Tudi japonski premier Fumio Kishida je na konferenci izpostavil rusko grožnjo in ponovil nujnost sveta, v katerem ne bi bilo jedrskega orožja. Med pobudami v to smer je napovedal oblikovanje sklada za izobraževanje mladih in bodočih voditeljev o nevarnosti jedrskega orožja.

Japonci še vedno z dolgoročnimi posledicami radioaktivnega sevanja

Obletnica je redno tudi priložnost za pozive k prizadevanjem za jedrsko razorožitev. Januarja lani je namreč prepoved jedrskega orožja postala del mednarodnega prava z uveljavitvijo pravno zavezujoče mednarodne pogodbe, ki prepoveduje uporabo, razvoj, proizvodnjo, preizkuse, nameščanje in hrambo jedrskega orožja ter grožnje z njim. Žal je le simbolne narave, ker jedrske sile k njej niso pristopile; Rusija, ZDA, Velika Britanija, Francija in Kitajska trdijo, da zadošča njihova zaveza sporazumu o neširjenju jedrskega orožja iz leta 1968.

Trpljenje, ki ga je atomska bomba povzročila prebivalcem Hirošime in Nagasakija, je dokaz o tem, kam lahko pripelje uporaba jedrskega orožja. Številni prebivalci namreč še vedno trpijo zaradi dolgoročnih učinkov radioaktivnega sevanja eksplozij pred 77 leti. Po podatkih Mednarodnega odbora Rdečega križa sta dve od treh oseb, ki so umrle zaradi posledic sevanja, imeli rakavo obolenje.

V obeh mestih sicer sedaj ni večjega radioaktivnega sevanja kot drugod po svetu. Hirošima je sedaj metropola z več kot milijonom prebivalcev, Nagasaki pa s 400.000.