Oblikovalka nakita in vdova? Tako si je vohunka utrla pot v Natove kroge

Med letoma 2009 in 2011 je živela in študirala v Zahodni Evropi ter se spoprijateljila z ljudmi, kot je Marcelle D'Argy Smith , nekdanja urednica britanske izdaje revije Cosmopolitan. Spoznali sta se na Malti poleti 2010.

Kmalu je postala zelo priljubljena in prepoznavna, postala pa je tudi sekretarka lokalne dobrodelne organizacije – Lions Club Napoli Monte Nuovo. Po poročanju Bellingcata to ni bila običajna podružnica Lions Cluba, organizacije, ki je sicer po vsem svetu znana po tem, da skrbi za izboljšanje skupnosti, v katerih deluje. Ustanovili so ga namreč častniki Nata s sedežem v Neaplju.

Na Malti je Maria Adela živela s svojim takratnim fantom, a se je nato preselila v Rim, kjer je obiskovala tečaje gemologije. Kasneje se je preselila v Pariz in v Franciji registrirala lastno blagovno znamko nakita pod blagovno znamko Serein. Julija 2012 se je poročila z moškim, za katerega je prijateljem povedala, da je Italijan. Leta 2013 je nato pri 30 letih umrl v Moskvi, v mrliškem listu pa sta bila kot vzrok smrti navedena dvojna pljučnica in lupus.

Septembra 2018 pa se je njeno družabno življenje nenadoma končalo, s svojo mačko Luiso je nameč zapustila Italijo. Njeni prijatelji so bili zaradi njenega nenadnega izginotja zmedeni, toda dva meseca po odhodu je na Facebooku objavila sporočilo, v katerem je namigovala, da okreva po raku. "Pet mesecev ... to je resnica, ki jo moram končno razkriti. Skušala sem se skriti pred sabo, na neki točki mi je to tudi uspelo. Lasje mi po kemoterapiji ponovno rastejo, so kratki, ampak so. Pogrešam vse, vendar skušam dihati," je zapisala na svoj Facebook profil.

Toda september 2018 je bil pomemben še zaradi enega dogodka. 14. septembra, tri minute pred polnočjo, je začel zvoniti telefon generala Andreja Averjanova, poveljnika enote ruske obveščevalne službe (GRU). Pred klicem sta časnika Bellingcat in njegov ruski preiskovalni partner The Insider objavila preiskavo o skrivnih identitetah "Ruslana Boširova" in "Aleksandra Petrova", dveh vohunov GRU, ki sta delala pod krinko in bila vpletena v zastrupitev Sergeja in Juije Skripal z novičokom v Angliji.

Bellingcat je skupina preiskovalnih novinarjev s sedežem na Nizozemskem, ki je specializirana za preverjanje dejstev in odprtokodne obveščevalne podatke. Ustanovil ga je britanski novinar in nekdanji bloger Eliot Higgins julija 2014.