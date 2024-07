Obljube Trumpa Zelenskemu: Konec vojne in pravičen mir v Ukrajini

OGLAS

Trump je Zelenskemu obljubil, da si bo v primeru zmage prizadeval za pogajanja o mirovnem sporazumu med Moskvo in Kijevom. Obljubil naj bi mu tudi, da bo "dosegel pravičen mir v Ukrajini," če ponovno osvoji stolček v Beli hiši, piše Politico. "Cenim predsednika Zelenskega, da se je oglasil, saj bom kot vaš naslednji predsednik ZDA svetu prinesel mir in končal vojno, ki je zahtevala ogromno življenj in uničila nešteto nedolžnih družin. Obe strani bosta lahko stopili skupaj in se pogajali o dogovoru, ki bo končal nasilje in odprl pot k blaginji," je Trump zapisal na svojem družbenem mediju Truth Social.

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Trump je sicer večkrat obljubil, da bo dosegel trajni mir in končal vojno v Ukrajini, izjavil je tudi, da bo pogajanja začel, še preden bo osvojil mandat, Zelenskega pa je pred časom označil za "najboljšega prodajalca vseh časov." Zelenskemu je namreč uspelo prepričati Washington, da so mu zagotovili več milijard evrov vojaške, gospodarske in humanitarne pomoči. Zelenski je medtem Trumpu čestital za že tretjo republikansko predsedniško nominacijo in mu zaželel vse dobro po nedavnem poskusu atentata. "S Trumpom sva se dogovorila, da bova na osebnem srečanju razpravljala o ukrepih, s katerimi lahko mir postane pravičen in resnično trajen," je dejal Zelenski.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ob tem je opozoril na pomembnost ameriške podpore za zaščito svobode in neodvisnosti ukrajinskega naroda. "Ukrajina bo vedno hvaležna ZDA za pomoč pri krepitvi naših zmogljivosti, da se upremo ruskemu terorju," je še zapisal na omrežju X. Vojna v Ukrajini sicer še zdaleč ni bila glavna tema razprave na republikanski nacionalni konvenciji, ki je potekala ta teden v Milwaukeeju, čeprav se je Trump, ko je sprejel republikansko nominacijo, pohvalil, da bo končal "vse mednarodne krize, vključno z vojno v Ukrajini, do katere ne bi prišlo, če bi bil on predsednik."