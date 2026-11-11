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Obljubljali so jim dobro plačana dela, končali pa so na ukrajinskem bojišču

Moskva, 11. 11. 2026 11.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Ruski vojaki v Sudži

Ukrajina naj bi zajela prvega indonezijskega vojaka, ki se je boril na ruski strani. Ta podatek, če je resničen, pa potrjuje navedbe, da Rusija novači borce iz azijskih držav za svojo vojsko. Predvsem Indonezijcem naj bi kriminalne združbe ponujale dobro plačana dela, ko so prispeli, pa so bili napoteni na ukrajinsko fronto.

49-letnega moškega z otoka Java naj bi poslali v ukrajinsko regijo Zaporožje, kjer naj bi sodeloval v ruskem napadu. Ko je bila skupina tarča napada z droni, mu je uspelo doseči ozemlje pod ukrajinskim nadzorom, kjer so ga nato zajeli ukrajinski vojaki, poroča ukrajinski državni projekt "Hočem živeti".

Po navedbah projekta je bilo v prvih devetih mesecih letošnjega leta za boj na ruski strani proti Ukrajini rekrutiranih približno 283 državljanov Indonezije. V predhodnih treh letih naj bi bilo iz te države rekrutiranih največ deset ljudi, poroča Guardian.

Ruska vojska v Hersonu
Ruska vojska v Hersonu
FOTO: Profimedia

Po poročilih o smrti indonezijskega državljana, ki je oktobra služil v ruskih oboroženih silah, je Džakarta Moskvo pozvala, naj zagotovi, da nobenega indonezijskega državljana ne bodo več vpoklicali v rusko vojsko.

"Indonezijska vlada je rusko vlado pozvala, naj sprejme vse potrebne ukrepe in zagotovi, da noben indonezijski državljan ne bo rekrutiran v rusko vojsko ali na katero koli drugo vojaško povezano delovno mesto v Rusiji, ne glede na način novačenja," je dejala tiskovna predstavnica indonezijskega zunanjega ministrstva Yvonne Mewengkang.

Kot je dodala, Indonezijo še posebej skrbijo načini novačenja, ki bi lahko pomenili trgovino z ljudmi. Kar se je izkazalo za resnično, saj je le malo po njeni izjavi indonezijska policija sporočila, da je odkrila kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s trgovino z ljudmi in je novačila indonezijske državljane prek družbenih omrežij in aplikacij za sporočanje.

V objavah so obljubljali dobro plačana delovna mesta na področju logistike, varovanja meja in obrambne gradnje. Toda ko so kandidati odpotovali v Rusijo, so jim naročili, naj podpišejo pogodbe za služenje kot plačanci. Nekatere so nato napotili na območja spopadov, je sporočila policija.

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