Obljubljali so jim dobro plačana dela, končali pa so na ukrajinskem bojišču

Po navedbah projekta je bilo v prvih devetih mesecih letošnjega leta za boj na ruski strani proti Ukrajini rekrutiranih približno 283 državljanov Indonezije. V predhodnih treh letih naj bi bilo iz te države rekrutiranih največ deset ljudi, poroča Guardian.

49-letnega moškega z otoka Java naj bi poslali v ukrajinsko regijo Zaporožje, kjer naj bi sodeloval v ruskem napadu. Ko je bila skupina tarča napada z droni, mu je uspelo doseči ozemlje pod ukrajinskim nadzorom, kjer so ga nato zajeli ukrajinski vojaki, poroča ukrajinski državni projekt "Hočem živeti".

Po poročilih o smrti indonezijskega državljana, ki je oktobra služil v ruskih oboroženih silah, je Džakarta Moskvo pozvala, naj zagotovi, da nobenega indonezijskega državljana ne bodo več vpoklicali v rusko vojsko.

"Indonezijska vlada je rusko vlado pozvala, naj sprejme vse potrebne ukrepe in zagotovi, da noben indonezijski državljan ne bo rekrutiran v rusko vojsko ali na katero koli drugo vojaško povezano delovno mesto v Rusiji, ne glede na način novačenja," je dejala tiskovna predstavnica indonezijskega zunanjega ministrstva Yvonne Mewengkang.

Kot je dodala, Indonezijo še posebej skrbijo načini novačenja, ki bi lahko pomenili trgovino z ljudmi. Kar se je izkazalo za resnično, saj je le malo po njeni izjavi indonezijska policija sporočila, da je odkrila kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s trgovino z ljudmi in je novačila indonezijske državljane prek družbenih omrežij in aplikacij za sporočanje.

V objavah so obljubljali dobro plačana delovna mesta na področju logistike, varovanja meja in obrambne gradnje. Toda ko so kandidati odpotovali v Rusijo, so jim naročili, naj podpišejo pogodbe za služenje kot plačanci. Nekatere so nato napotili na območja spopadov, je sporočila policija.