Obmejni policisti spet beležijo porast ilegalnih migracij

Obmejni policisti BiH spet beležijo porast nezakonitih migracij. Direktor mejne policije v Bosni in Hercegovini (BiH) Zoran Galićje v ponedeljek opozoril, da se je migrantski pritisk na vzhodni meji države znova okrepil. Pripadniki mejne policije so v zadnjih 24 urah na več lokacijah v bližini Zvornika ujeli 91 ilegalnih migrantov, ki so želeli ilegalno prestopiti mejo med Srbijo in BiH. Policisti pa so na meji prijeli še dva državljana BiH, ki sta prek srbsko-bosanske meje v svojem vozilu želela pretihotapiti šest ilegalcev. Identiteto migrantov še ugotavljajo. "S sproščanjem ukrepov, ki so bili sprejeti zaradi epidemije, lahko spet pričakujemo večje število nezakonitih migracij, tako pri nas kot v sosednjih državah," je ob tem še povedal Galić. Na enoti mejne policije so zato že okrepili ekipo, policisti bodo po Galićevih besedah poostreno izvajali nadzor na meji.