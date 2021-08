Območje hrvaške Petrinje stresel močnejši potres

Območje blizu hrvaške Petrinje je malo pred 2. uro stresel potres z magnitudo 4,2. Tresenje tal so čutili tako na širšem območju Petrinje in Siska kot v okolici Zagreba. Po prvih podatkih, ki jih navaja Arso, so potres čutili tudi prebivalci Slovenije, zlasti v vzhodnem delu države.

icon-expand Posledice decembrskega potresa na območju hrvaške Petrinje. FOTO: Bobo Glede na podatke Evrosredozemskega seizmološkega centra (EMSC) je imel potres epicenter 10 kilometrov jugozahodno od Siska, na globini 10 kilometrov. Podatki hrvaške seizmološke službe medtem kažejo, da so "precej močan" potres z epicentrom pri Petrinji zabeležili ob 1.58. Potres je bilo čutiti v širši okolici Petrinje in Siska ter v okolici Zagreba, so sporočili. Uporabniki EMSC poročajo, da so tresenje, ki je trajalo približno 10 sekund, čutili tudi v Zagrebu, Krapini, Varaždinu, Bjelovarju ... O morebitni škodi po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina še ni poročil. EMSC je najprej sicer poročal, da je bila magnituda potresa 4,7. Kmalu po prvem potresu, ob 2.27, so zabeležili še en potres. Rahlo tresenje z magnitudo 2,8 je imelo tudi takrat epicenter pri Petrinji. PREBERI ŠE Potres razdejal Petrinjo in okolico, umrlo najmanj sedem ljudi Območje Petrinje je že konec lanskega leta hudo prizadel rušilni potres, ki je terjal sedem življenj. Takrat je območje po potresu z magnitudo 5 streslo še več popotresnih sunkov, sledil pa je še en, večji sunek, ki je močno poškodoval središče mesta. Po podatkih hrvaške seizmološke službe je bila magnituda potresa 6,2. Potresom takrat ni bilo videti konca, kmalu je potres z magnitudo 3,9 prizadel še Sisak.