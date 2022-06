Območje Karlovca prizadelo silovito neurje

Neurje je najprej zajelo Ozaljsko območje, kjer je na nekaterih predelih padala toča v velikosti oreha. Obilne padavine, pospremljene z grmenjem, so se potem razširile na širše območje Karlovca. Na določenih predelih je zaradi obilnih padavin prišlo do poplav, nekateri prebivalci iz okolice Duge Rese pri Karlovcu pa so ostali brez elektrike. Intervencijske službe so prejele več obvestil o podrtih drevesih na cestah, prijav škode pa ni bilo, je v torek zvečer prek Twitterja sporočil generalni štab civilne zaščite.