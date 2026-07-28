Območje Moskve tarča obsežnega napada z droni

"Med 20.30 in 6.30 je proti moskovski regiji letelo več kot 390 dronov. Večino jih je protiletalska obramba onesposobila, še preden so dosegli mesto. 81 sovražnih brezpilotnikov je bilo uničenih, ko so se približevali Moskvi," je moskovski župan Sergej Sobjanin zapisal na Telegramu.

Guverner moskovske regije Andrej Vorobjov je sporočil, da je en dron priletel v stanovanjski blok. Po podatkih oblasti so droni zadeli tudi obrat za reciklažo, kjer predelujejo pnevmatike, pri tem pa je izbruhnil požar.

Po poročanju medijev, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, je po napadu z droni zagorelo tudi skladišče v kraju Koledino južno od Moskve.

O morebitnih smrtnih žrtvah in ranjenih za zdaj ne poročajo.