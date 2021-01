Območje Petrinje znova streslo: 'Bilo je kratko, a močno'

Območje Petrinje je sinoči okoli 22.30 stresel nov potresni sunek, ki je imel magnitudo 4,5. Potres je trajal le nekaj sekund, čutili so ga tudi v Zagrebu, Reki, Zadru, celo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, po podatkih Agencije za okolje pa so ga zaznali tudi posamezni prebivalci vzhodne in osrednje Slovenije.

Evropsko-sredozemski seizmološki center (EMSC) je sporočil, da je bil epicenter potresa 60 kilometrov jugovzhodno od Zagreba. Po podatkih hrvaških medijev so ga čutili tudi v Slavonskem Brodu, Sisku, Bjelovarju, Reki, Zadru, Solinu, Kninu, Karlovcu, Okučanih ... "Najprej je bilo čutiti rahlo tresenje, nato se je slišalo bobnenje in hišo je močno streslo. Trajalo je le pet ali šest sekund. Vsem želim mirno noč," je zapisal eden od komentatorjev na spletni strani EMSC. "Bilo je kratko, a streslo je močno," pa je dodal drugi. Index.hr poroča, da so tresenje tal čutili tudi v severozahodnem delu Bosne in Hercegovine, pa tudi v večjem delu Slovenije. Srbski Blicporoča, da so ga čutili tudi v Beogradu. EMSC navaja tudi, da je bil to že 45. potres na Hrvaškem v zadnjih 72 urah. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so ob 22.29 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres 141 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci vzhodne in osrednje Slovenije. Na Arsu ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Spomnimo. Območje Petrinje je 29. decembra prizadel rušilni potres z magnitudo 6,2, v katerem je umrlo sedem ljudi, nastala je tudi ogromna gmotna škoda. Kasneje je območje streslo še več popotresnih sunkov.