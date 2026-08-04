Območje Pise stresel potres, poševni stolp nepoškodovan

Italijanski inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV) je sporočil, da je imel današnji potres magnitudo 4,3. Njegovo žarišče je bilo približno sedem kilometrov od Pise na globini osmih kilometrov.

Potres na severu Toskane so čutili tudi v mestih Lucca, Firence in Massa. Številni ljudje so zbežali na ulice v strahu pred rušenjem stavb, poročajo tuje tiskovne agencije.

Poševni stolp, po katerem je Pisa znana po vsem svetu, po prvotnih ugotovitvah lokalnih oblasti ni bil poškodovan in je ostal odprt za obiskovalce.