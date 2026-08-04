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Območje Pise stresel potres, poševni stolp nepoškodovan

Pisa/Neapelj, 04. 08. 2026 15.22 pred 5 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
STA Ne.M.
Poševni stolp v Pisi

Območje okoli italijanskega mesta Pisa in druge kraje na severu Toskane je stresel potres z magnitudo 4,3. Tla so se stresla ob približno 10.15, za zdaj pa ne poročajo o poškodovanih ali gmotni škodi. Tudi med turisti priljubljeni poševni stolp ni poškodovan. V Neaplju je medtem potekal protest po tamkajšnjem potresu minuli konec tedna.

Italijanski inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV) je sporočil, da je imel današnji potres magnitudo 4,3. Njegovo žarišče je bilo približno sedem kilometrov od Pise na globini osmih kilometrov.

Potres na severu Toskane so čutili tudi v mestih Lucca, Firence in Massa. Številni ljudje so zbežali na ulice v strahu pred rušenjem stavb, poročajo tuje tiskovne agencije.

Poševni stolp, po katerem je Pisa znana po vsem svetu, po prvotnih ugotovitvah lokalnih oblasti ni bil poškodovan in je ostal odprt za obiskovalce.

Poševni stolp v Pisi ni poškodovan.
Poševni stolp v Pisi ni poškodovan.
FOTO: Profimedia

V petek zvečer je potres z magnitudo 4,7 prizadel še eno italijansko mesto, Neapelj in njegovo okolico. Šlo je za najmočnejši potres v tem južnem italijanskem mestu v zadnjih 40 letih. Poškodovanih je bilo 26 ljudi.

Danes je v Neaplju potekal protestni shod, na katerem so prebivalci od države zahtevali boljšo zaščito pred potresi. Na transparentih so med drugim imeli napise, kot so "Sram naj vas bo", navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Več sto ljudi je v mestu Pozzuoli v bližini Neaplja protestiralo proti dolgotrajni prekinitvi oskrbe z vodo po potresu. Po poročanju italijanskih medijev, ki jih povzema avstrijska tiskovna agencija APA, so blokirali pristanišče, policija je območje zavarovala, do spopadov pa ni prišlo.

Protestniki, na čelu katerih so bili starejši, družine z otroki in invalidi, so zahtevali tudi podporo za ljudi, ki so morali po potresu zapustiti svoja stanovanja, saj je bilo 57 stavb razglašenih neprimernih za bivanje, 395 stanovanj pa so evakuirali. Demonstranti so zahtevali tudi srečanje z notranjim ministrom Matteom Piantedosijem, ki naj bi v sredo obiskal Neapelj.

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KOMENTARJI2

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flojdi
04. 08. 2026 15.54
.od leta 1971 poznam" umetnostno zgodovino.imeli smo jo vsa 4 leta. Ta stolp mi je od takrat hudo zanimiv.in mislim da je bil Namerno in Zavedno narejen tocno tako. Vsa čast graditelju./..ce pa glih ni tako ..pa vsa čast ker je u nulo poznal statiko..materiale...etc
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+1
1 0
Lastniki česarkoli
05. 08. 2026 15.04
flojdi žal ni bilo tako ne glede namena ne statike
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